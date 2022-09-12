В Беларуси началась закладка сельхозпродукции в стабфонды. Куда экспортируют излишки продовольствия?

Новости Беларуси. Продовольственная безопасность Беларуси остается приоритетом в условиях внешних вызовов. И если в мире говорят о кризисе продовольствия и угрозе голода, то в нашей стране для подобного нет никаких предпосылок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Первоочередная задача – обеспечить внутренний рынок. В стране началась закладка сельхозпродукции в стабфонды. Объемы будут выше уровня 2021-го. А вот излишки продукции идут на экспорт. География поставок белорусского продовольствия включает более 100 стран. Основным направлением остается Россия как давний стратегический партнер (ее доля – порядка 70 % от общего экспорта). Продукция традиционно поставляется и в другие страны СНГ. Кроме того, осваиваются новые рынки, в том числе в страны Азии и Океании. Так, за 7 месяцев 2022-го Беларусь экспортировала продукции на 4,4 миллиарда долларов.