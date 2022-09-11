50 тысяч военных из 14 стран. Как прошли учения белорусских военных на Дальнем Востоке?

Новости Беларуси. Всегда на страже. На неделе завершились учения «Восток-2022», в которых участвовали и белорусские военные. Они уже вернулись в пункты постоянной дислокации, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Учения проходили сразу на семи полигонах Дальнего Востока, а также в Охотском и Японском морях. В маневрах задействовали 50 тысяч военных из 14 стран. Учения проходят раз в четыре года. Так что участие в таких масштабных маневрах – это хорошая практика по отработке разных боевых задач. Беларусь представляли 250 военнослужащих.