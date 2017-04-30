Проблемы с психикой и даже гибель: к чему может привести гаджет-зависимость

Новости Беларуси. Научно-технический прогресс, с одной стороны, каждый месяц дает нам новые гаджеты для работы и развлечений. С другой – убивает целые отрасли экономики. Вот, например, мобильный телефон. Его появление серьезно ударило по традиционной телефонной связи. Но это только вершина айсберга. Мобильник объединяет много предметов, которые раньше были отдельными вещами. Например, часы. Уже закрылось немало производств из-за падения спроса на этот аксессуар. А, действительно, зачем часы отдельно, если есть мобильник? Там и часы, и будильник сразу. В часовой отрасли мобильник убил десятки тысяч рабочих мест. А еще «мистер гаджет» хорошо убивает время. Настолько, что зависимость от него уже сродни наркомании. Свой ютуб-канал Артем завел в семь. На пути к виртуальной славе ему помогает папа. Вместе снимают лайфхаки: как смастерить квадрокоптер своими руками и сделать уроки быстро. На свою камеру записывают и интервью для сюжета.

Артем и Павел, видеоблогеры:

Смотрел другие ролики и мне тоже захотелось снимать.

Мы играем в выходной день часа три. И записываем наше видео за это время.

Учебе не мешает. Ходим еще на фортепиано, на вокал, в бассейн. Даниэль Павловский, юный хоккеист:

Да, у меня есть свои странички в Интернете, но я не лажу. Последний раз был три месяца назад. Даниэлю 11. Он юный нападающий хоккейной команды. График плотный каждый день: тренировка, школа, бассейн или гимнастика, репетитор. Потому гаджеты не в списке развлечений.

Даниэль Павловский, юный хоккеист:

Езжу на турниры в Сочи, в Россию. Там с друзьями общаюсь. Игры, потом тренировки. Нет времени. Сергей Павловский:

Мы не запрещаем, у нас есть вай-фай, планшет, телефон. Мы не можем оградить, потому что если дома не будет интернета, в школе будет, в кафе зайдет. Поэтому я думаю, что просто нужно научиться пользоваться правильно. Ученые утверждают: чрезмерное использование гаджетов влияет на нервную систему человека. Ко всему же бессонница, лишний вес и еще сколиоз. Вот они – последствия влияния мобильного рабства.

Нелли Куприянович, психолог:

Реально может происходить расщепление на реальную жизнь и виртуальную жизнь. Человек, чем больше в виртуальной жизни проводит, тем больше он верит, что это его реальная жизнь. Там можно себя позиционировать как красивого, богатого, умного, интеллектуального. Чем дальше, тем больше в нем может развиваться депрессивное настроение. А сейчас небольшой эксперимент. Буквально на 10 минут одним детям дадим гаджеты, другим – карандаши, чтобы они рисовали. А после проведем тест на когнитивные способности.

Нелли Куприянович, психолог:

Тест показал, что детки, которые рисовали, строили логические цепочки, размышляли. Дети, которые играли в гаджеты, давали ответы более импульсивно, интуитивно. Соответственно, показатели более низкие. Известно, что грань между виртуальным и реальным мирами размывается. Ловим «покемонов» в храме – видеоблогеру из Екатеринбурга за это может грозить 3,5 года лишения свободы. Играем в интерактивный квест, где счет идет на жизнь. В Пекине придумали для любителей сети рецепт – колонию для «зависимых». Метод жестокий, спорный и весьма показательный. Здесь ни доступа к электронным устройствами, ни контактов с внешним миром. Школьники:

Гаджеты – это плохо. Потому что они портят зрение, влияют на психику. Музыка, переписки, фотки. Это все в телефоне. Чаще всего я пользуюсь телефоном. Чтобы так не соврать, часа три минимум. Если я долго «зависаю», то родители говорят мне перестать. Я вообще не могу прожить сейчас без гаджетов. В неделю раз 7-8 выкладываю фото в социальные сети. В день три часа, и то два из них я слушаю музыку. Вот история, в которой музыка сыграла злую шутку. Пуховичи. На перегоне поездов подросток попадает под колеса состава. Позже станет известна причина этой трагедии – всему виной слишком громкие роковые аккорды в наушниках, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.