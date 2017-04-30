Три тысячи байкеров из 10 стран: в Минске официально открыт мотосезон-2017

Новости Беларуси. 30 апреля по улицам Минска проехались несколько тысяч мотоциклистов из десяти стран. В белоруской столице байкеры устроили настоящий праздник. Брутальные мужчины в кожаных куртках показали двухколесных коней на любой вкус. Здесь вам и гоночные болиды, и неторопливые, но мощные как танк чопперы. В Беларуси на текущий момент более четырех сотен тысяч мотоциклов. Это средство передвижение стало настоящим произведением искусства и имиджевой вещью. Белорусские байкеры стараются участвовать в жизни города, пропагандировать культуру вождения. Не чужды они и чувствам патриотизма. Совершенно разные люди, совершенно разные профессии, но призвание одно – мотоциклы. И 30 апреля на открытие нового мотосезона в Минск съехались три тысячи байкеров, причем не только со всей Беларуси, но и из соседних стран.

Венгрия, Чехия, Россия, Украина – всего 10 государств приняли участие в этом масштабном празднике. Точка отправления, и это уже традиция – Курган Славы. Ежегодно ее решил поддерживать и Мачек Гноински. По жизни инженер, поляк полюбил дорогу 30 лет назад. С тех пор с пути ни разу не свернул и пропитался философией мотоциклетного братства.

Мачек Гноински, байкер (Польша):

Байкер – это философия, то, что в голове. Байкерский клуб – это как фамилия, мы братья. Я отдам все за моего брата и знаю, что он все отдаст мне. Среди целой вереницы железных коней внимание притягивает на себя вот эта модель, и неспроста – она принадлежит байкерше. Зовут девушку Лилия. Женщина в «косухе» за рулем «харлея» – до сих пор явление нечастое. Но с ее мотоциклом тоже не все так просто.

Лилия Балинова, байкер (Россия):

Оригинальный полицейский мотоцикл из Америки, списанный с полицейского участка, то есть на нем в свое время шериф ездил. В песнях «харлей» может домчать и до звезд, и до луны, но на дороге все-таки стоит быть осторожнее. Что еще раз отметил Игорь Шуневич.

Игорь Шуневич, министр внутренних дел Республики Беларусь:

Традиционно мы обращаем внимание на поведение мотоциклистов на дорогах. Это обусловлено тем, что современный, скоростной, тяжелый мотоцикл – это источник очень серьезной опасности в неумелых руках. Или в неумелой голове, скажем так. Потому что проблемы в основном в головах. Навыки вождения приобретаются достаточно быстро, а вот культура вождения, культура участия в дорожном движении, к сожалению, отстает.

Организаторы праздника подготовили подарок любителям мотоциклетного спорта – в Минск приехала настоящая прима мотокросса Анастасия Нифонтова, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Анастасия Нифонтова, чемпионка мира по кантри-кроссу, вице-чемпион ралли «Дакар» (Россия):

Мне очень нравится Минск, часто в свое время ездили и проездом, и в гости к друзьям. Появилась возможность еще раз приехать в этот замечательный город. Конечно, я согласилась. Мне очень интересно было попробовать себя именно в этой части мотожизни.