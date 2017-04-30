Игорь Юркевич: рассмотрены две заявки, согласовано проведение митинга 1 Мая в традиционных местах

Новости Беларуси. На майские праздники, которые начнутся уже завтра, минчанам и гостям столицы приготовленная насыщенная развлекательная программа. Уже завтра – первого мая – в каждом из районов, парках пройдут свои народные гуляния. В Верхнем городе состоится фестиваль белорусской культуры «Вытокі». Власти Минска приложат все усилия для создания максимально комфортных и безопасных условий, чтобы этот день прошел спокойно и празднично, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Игорь Юркевич, заместитель председателя Минского городского исполнительного комитета:

Поступило три заявки в Мингорисполком на проведение массовых мероприятий. Чтобы не создавать проблем в плане безопасности и обеспечить комфортное пребывание минчанам и гостям столицы, мы приняли решение отказать в демонстрации Федерации профсоюзов. Согласовано проведение митинга в Парке Победы. И также рассмотрены две заявки, согласовано проведение митинга в традиционных местах, согласно решению Мингорисполкома. Иные мероприятия несанкционированны.