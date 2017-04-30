Экологи бьют тревогу: пластиковые цветы на кладбищах наносят непоправимый вред здоровью и окружающей среде

Новости Беларуси. На неделе в Беларуси отметили Радуницу. Праздник поминовения усопших, который традиционно происходит на 9-й день после Пасхи. Белорусы идут на кладбища, чтобы прибрать могилки предков. Как водится, покупают и пластиковые цветы. Но вот экологи в последнее время не советуют ими пользоваться. Торговля после Радуницы под стать погоде. Бойкие продажи едва ли на каждом свободной клочке земли поутихли. В деле остались лишь те, кто давно занял нишу. Клиентов сегодня немного, но по-прежнему товар ходовой. Покупатель:

Во-первых, потому что практично. Кладбище не так часто посещаем. Живые цветы поставил, пару дней – и их надо выбросить, а эти все-таки стоят. Я за искусственные. Что ж, о тренде на пестрые и практичные букеты здесь знают все. Вот, к примеру, Ирина. В цветочном бизнесе она 15 лет. Когда начинала, рынок предлагал лишь розы да гвоздики. То ли дело сегодня: ассортимент товара расцвел. Экспонаты яркого «оазиса» на любой вкус, цвет и размер кошелька.

Ирина Бабак, индивидуальный предприниматель:

Один единственный производитель у нас – Китай. Качество хорошее, термообработка. Абсолютно вреда никакого. Они же находятся у нас тоже в помещении, мы же их парим. И смотрите: вот за 15 лет какая я красотка. То есть это же все сказывается, если бы это была химия. Но это очень удобно для покупателя. Меж тем экологи бьют тревогу. Ну, разве могут, пусть и искусственные, но безобидные, скажем, хризантемы нести реальную угрозу? Оказывается, могут.

Дарья Чумакова, сотрудник Центра экологических решений:

Вы видите очень яркие цвета, которые достигаются с помощью красителей, которые могут наносить вред здоровью человека и в том числе окружающей среде. Это могут быть анилиновые красители или красители, содержащие тяжелые металлы. С такими рисками потребитель сталкивается, храня пластиковые цветы дома. После того, когда букет, наконец, оказывается на месте захоронения, удар, как утверждают экологи, принимает окружающая среда. Дарья Чумакова, сотрудник Центра экологических решений:

Под осадками (ветер, дождь, пыль, песок) это все приводит к разрушению пластики и образованию микропластика, который с грунтовыми водами может попадать в водоемы. Северное кладбище – самый крупный некрополь Минска. Судите сами: здесь захоронено более 100 тысяч человек. После Радуницы редкая могила не украшена искусственными букетами.

Сергей Юшкевич, сотрудник Центра экологических решений:

Если сделать съемки фото с высоты птичьего полета, например, то это, конечно, такой пестрый участок земли, который все-таки не похож на кладбище, к сожалению.

Игорь Коростелев, настоятель минского прихода храма иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость»:

В самой церкви запрещено пользоваться искусственными цветами. В искусственных цветах заключена ложь. Конечно, это удручающее зрелище. Множество неестественного цвета, ярких цветов, которые даже часто упали, все грязные. И, действительно, несмотря на заверения продавцов, пластиковые клумбы под открытым небом довольно быстро лишаются лоска. А вот стоят потерявшие товарный вид цветы минимум полгода.

Сергей Тур, заместитель директора по идеологической работе КУП «Спецкомбинат КБО»:

В Минске находятся 23 кладбища плюс минский крематорий. Но, как правило, родственники приходят на такие праздники, как Пасха, Радуница, Дзяды. За этот период мы вывозим с территорий кладбищ около 500 тонн мусора, в том числе и таких искусственных цветов. Искусственные цветы не поддаются переработке. Дело в том, что очень трудно установить тип пластика. Плюс к этому наличие побочных материалов. Так что в конце концов кислотные клумбы оказываются на свалке, где продолжают загрязнять окружающую среду. Отметим сразу: срок разложения пластика исчисляется временем от 100 до 500 лет. Специалисты называют искусственные цветы опасным мусором. Впрочем, еще большей проблемой может обернуться сжигание таких букетов, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.