Мастер-класс от гримёров и презентации проектов. Чем телеканал СТВ удивляет посетителей на выставке «СМИ в Беларуси»

Новости Беларуси. Выставка «СМИ в Беларуси» собрала представителей ведущих телеканалов, радио и газет страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ее гостями стали журналисты из Украины, Китая, Польши.
Впервые на форуме представлен стенд Ямало-Ненецкого автономного округа России. Посетителей ждут мастер-классы, интерактивные конкурсы и презентации.
Свои проекты, в частности, информационные программы Новости «24 часа», «Новая Неделя с Юлией Огневой» и «Неделя спорта» – представляет наш телеканал.
Телеканал СТВ презентовал свои информационные проекты на Международной выставке «СМИ в Беларуси»