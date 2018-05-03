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Мастер-класс от гримёров и презентации проектов. Чем телеканал СТВ удивляет посетителей на выставке «СМИ в Беларуси»

03 мая 2018 14:49
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Новости Беларуси. Выставка «СМИ в Беларуси» собрала представителей ведущих телеканалов, радио и газет страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ее гостями стали журналисты из Украины, Китая, Польши.

Впервые на форуме представлен стенд Ямало-Ненецкого автономного округа России. Посетителей ждут мастер-классы, интерактивные конкурсы и презентации.

Свои проекты, в частности, информационные программы Новости «24 часа», «Новая Неделя с Юлией Огневой» и «Неделя спорта» – представляет наш телеканал.

Телеканал СТВ презентовал свои информационные проекты на Международной выставке «СМИ в Беларуси» 

Мастер-класс от гримёров и презентации проектов. Чем телеканал СТВ удивляет посетителей на выставке «СМИ в Беларуси»-1

Елена Будрицова, директор дирекции художественных программ ЗАО «Столичное телевидение»:
Фишкой у нас будет мастер-класс от гримеров СТВ. Я думаю, это будет интересно всем посетительницам, которые себя ощутят немного телеведущими.

Завтра у нас две презентации на главной сцене. Это презентация программы «Утро. Студия хорошего настроения» и проектов «Малая родина» и «Специальный репортаж».

Добавим, 3 мая должны назвать имена победителей Национального конкурса печатных средств массовой информации «Золотая литера». Всего в нем участвовали 260 работ.

Мастер-класс от гримёров и презентации проектов. Чем телеканал СТВ удивляет посетителей на выставке «СМИ в Беларуси»-4

# Выставка СМИ в Беларуси # общество # Елена Будрицова # Фотофакт

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