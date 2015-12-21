Проблемы людей с ограниченными возможностями обсудили в Могилеве на выездном заседании Республиканского межведомственного совета

Новости Беларуси. Бюджет 2016 года в Беларуси сохранит прежние приоритеты и будет социально-ориентированным, – отметила сегодня, 21 декабря, в Могилеве вице-премьер Наталья Кочанова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Недавно Беларусь присоединилась к Международной конвенции о правах людей с ограниченными возможностями. И именно на примере Могилева решено изучить, какие же вопросы волнуют инвалидов в регионах.

В местном профессионально-техническом колледже в 1997 году был создан первый в стране Центр социальной и профессиональной реабилитации. Его выпускниками за это время стали свыше 1 800 молодых людей, том числе инвалиды-колясочники.

Наталья Качанова, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Совсем недавно мы присоединились к Международной конвенции по правам инвалидов. Конечно, то, как сегодня реализовываются те программы, которые действовали в нашей стране, для нас очень важно. Когда ты выезжаешь в регион, когда наша комиссия или наш совет выезжает в регион, мы видим, как в реалиях реализуется все то, что принимается на государственном уровне. Поэтому это дает возможность ознакомиться с существующими вопросами, проблемами, которые имеют места по данной тематике, и, несомненно, увидеть это все своими глазами. Это очень правильный подход.