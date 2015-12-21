Семен Шапиро 21 декабря провел прямую телефонную линию с жителями Минской области

Новости Беларуси. Семен Шапиро провел очередную прямую телефонную линию с жителями области. Дозвонились 13 человек. В числе волнующих вопросов жилищные и земельные, а также вопросы по организации экспериментальных производств и их льготном кредитовании.

В отдельных случаях губернатор оперативно связался с председателями райисполкомов и дал соответствующие поручения. Так, многодетная мать из Мядельского района пожаловалась на подрядную организацию, которая задерживает сдачу дома.

Строительство началось еще три года назад, но и по сей день семья не может заселиться. Родители с пятерыми детьми вынуждены тесниться в доме с родственниками, в то время как подрядчики не успевают завершить внутренние работы.

Семен Шапиро поручил председателю Мядельского райисполкома решить вопрос до конца месяца, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.