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Семен Шапиро 21 декабря провел прямую телефонную линию с жителями Минской области

21 декабря 2015 14:47
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Новости Беларуси. Семен Шапиро провел очередную прямую телефонную линию с жителями области. Дозвонились 13 человек. В числе волнующих вопросов жилищные и земельные, а также вопросы по организации экспериментальных производств и их льготном кредитовании.

В отдельных случаях губернатор оперативно связался с председателями райисполкомов и дал соответствующие поручения. Так, многодетная мать из Мядельского района пожаловалась на подрядную организацию, которая задерживает сдачу дома.

Строительство началось еще три года назад, но и по сей день семья не может заселиться. Родители с пятерыми детьми вынуждены тесниться в доме с родственниками, в то время как подрядчики не успевают завершить внутренние работы.

Семен Шапиро поручил председателю Мядельского райисполкома решить вопрос до конца месяца, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. 

# общество # Прием граждан # Семен Шапиро

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