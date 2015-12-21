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«Это наша большая работа по продвижению имиджа страны» – Министерство информации презентовало ролик «Беларусь. Страна для жизни»

21 декабря 2015 16:32
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Новости Беларуси. «Беларусь. Страна для жизни» – новый видеоролик о нашей республике. Это своеобразная презентация, которая демонстрирует красоту и достижения Беларуси через один  день семьи, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Съемки пятиминутного клипа заняли практически месяц. Примечательно, что над видеоимиджем нашей страны работали исключительно белорусские режиссеры, сценаристы, актеры и операторы. 

Дарья Сороко, актриса:
Я согласна с тем посылом, который мы хотели донести до зрителей. Беларусь – страна, в которой можно жить, развиваться.

Максим Сирый, автор сценария видеоролика «Беларусь. Страна для жизни»:
Мы предложили идею. Когда идея была принята, мы просто старались ее хорошо реализовать.

Фильм также переведен и на английский язык: ожидается, что ролик про нашу страну будет транслироваться и по зарубежным телеканалам. Уже идут переговоры с  Евроньюс. Это не только закрепит образ нашей страны за рубежом, но и привлечет к нам туристов, инвесторов и деловых людей.

Лилия Ананич, министр информации Республики Беларусь:
Идея создания этого ролика – это наша большая работа по продвижению имиджа страны. Он уже транслируется на телеканале СТС Интернешнл, который транслируется буквально по всему миру. Суммарная аудитория – более 150 млн человек. 

# общество # Лилия Ананич # Имидж Беларуси

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