Новости Беларуси. Спектакль — вместе. Премьера музыкальной сказки с участием детей с непростой судьбой 21 декабря прошла в Минске. «Романс для мухи со звездами», именно так называется постановка, где нашлось место буквально каждому особенному ребенку. В числе первых зрителей была и корреспондент программы Новости «24 часа» на СТВ.

Эти выразительные карие глаза и такая обаятельная улыбка. Исполнительница главной женской роли и, по сути, звезда вечера, Татьяна немного волнуется перед премьерой. Простодушно и легко она общается с журналистами. Актриса. Еще не привыкла к своему новому образу.

Татьяна Упит, воспитанница Ивенецкого дома-интерната для детей-инвалидов с особенностями физического развития:

Мне очень приятно, что я главная героиня. Мне очень повезло с этой ролью, она женственная. Немножко волнение есть.

У Тани ДЦП. Бороться со страшным диагнозом девочке помогает сила воли и воспитатели Ивенецкого дома-интерната, куда она попала в 7 лет. Несмотря на свою особенность, девушка сразу нашла общий язык с остальными участниками трупы.

Татьяна Упит, воспитанница Ивенецкого дома-интерната для детей-инвалидов с особенностями физического развития:

Я вообще общительный человек. Мне было легко со всеми.

В отличие от Татьяны, Егор немногословен. В свои 14 парень уже прячет огромную татуировку на правом запястье. Два года назад мальчик сидел на психотропах, курил и нюхал клей. Сегодня же Егор – актер. Как и положено ребенку, он смеется на репетициях и мечтает о большой сцене.

Егор Петровский, воспитанник Могилевской государственной специальной школы закрытого типа:

Я бы хотел стать актером. Когда делаем что-то новое, это, конечно, новые эмоции появляются, разные сцены...

«Романс для мухи со звездами» – первый в стране спектакль, в котором наравне с профессиональными актерами играют воспитанники домов-интернатов и спецучреждений закрытого типа.

Павел Евтушенко, актер:

Хорошо было работать. Наверное, больше мы научили от ребят, чем ребята от нас. Научились быть терпеливее другу к другу. У нас было пять человек, которые взяли на себя ответственность работать с ребятами. Каждый занимался своим делом. Я с ребятами занимался больше дикцией.

Александр Вергунов, актер:

Эти люди – с огромной душой, с изумительным сердцем, с сияющими глазами, которые нас учат уму-разуму .

Анастасия Винчо, СТВ:

«Романс для мухи со звездами» – не просто спектакль. Это своего рода вызов диагнозу и приговору. Ведь эти дети вопреки, казалось бы, предсказуемому сценарию, пытаются вырваться, как та же муха из паутины своих ошибок и вызовов судьбы, чтобы начать свою жизнь с чистого листа.