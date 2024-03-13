Единственная в стране молодёжная подпольная организация – чем известны обольские «Юные мстители»?
Достойный пример боевого подвига и всенародного сопротивления. Городской поселок Оболь – один из населенных пунктов, награжденных вымпелом «За мужество и стойкость в годы Великой Отечественной войны», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Населенный пункт в Витебской области стал настоящей цитаделью героизма. На полях сражений невероятную храбрость проявили не только бойцы, но и местные жители.
Подробности – в репортаже Александры Ходюковой.
До войны в Оболе располагались заводы по добыче торфа, производству кирпича и льна. Для оккупационных властей это был стратегически важный населенный пункт – здесь проходила железная дорога. Немцы заняли горпоселок в августе 1941-го. Но местные жители постоянно оказывали им стойкое сопротивление.
Александра Ходюкова, корреспондент:
Зимой 1942 года в Оболе была создана единственная в Беларуси молодежная подпольная организация. В ряды «Юных мстителей» вступили 38 выпускников местной школы. Они устраивались на работу в немецкие ведомства, на заводы, железную дорогу и в столовую, чтобы собирать необходимые сведения и наносить урон противнику.
Ребята сплотились вокруг 19-летней Ефросиньи Зеньковой, которая стала секретарем «Юных мстителей». Подпольщики взрывали мосты, доставляли партизанам информацию о численном составе вражеских соединений. Среди значимых диверсий – уничтожение водокачки, расположенной возле железнодорожной станции Оболь. Замаскированную под уголь мину в маленькой женской сумочке принесла на объект Нина Азолина.
В год 80-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков Оболь награжден вымпелом «За мужество и стойкость в годы Великой Отечественной войны». Сегодня на территории Обольского сельского совета расположено восемь воинских захоронений, увековечены имена каждого из героев.
Сергей Муравьев, председатель Обольского сельисполкома:
Мы находимся на месте самого крупного захоронения, где захоронены воины, которые освобождали городской поселок Оболь от немецко-фашистских захватчиков. На этом месте захоронено 297 советских воинов, среди них – один Герой Советского Союза.
После военной разрухи Оболь восстанавливался фактически всем миром. Здесь трудились не только местные, но и приезжие со всего района. На кирпичном заводе провели механизацию производственного процесса, отстроили разрушенные дома, возвели школу. Сейчас в горпоселке проживают около 2,5 тысячи человек. Есть вся необходимая инфраструктура – амбулатория, магазин, сельский клуб. А главное – возможность жить под мирным небом.
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