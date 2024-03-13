Единственная в стране молодёжная подпольная организация – чем известны обольские «Юные мстители»?

Достойный пример боевого подвига и всенародного сопротивления. Городской поселок Оболь – один из населенных пунктов, награжденных вымпелом «За мужество и стойкость в годы Великой Отечественной войны», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Населенный пункт в Витебской области стал настоящей цитаделью героизма. На полях сражений невероятную храбрость проявили не только бойцы, но и местные жители. Подробности – в репортаже Александры Ходюковой.

До войны в Оболе располагались заводы по добыче торфа, производству кирпича и льна. Для оккупационных властей это был стратегически важный населенный пункт – здесь проходила железная дорога. Немцы заняли горпоселок в августе 1941-го. Но местные жители постоянно оказывали им стойкое сопротивление.

Александра Ходюкова, корреспондент:

Зимой 1942 года в Оболе была создана единственная в Беларуси молодежная подпольная организация. В ряды «Юных мстителей» вступили 38 выпускников местной школы. Они устраивались на работу в немецкие ведомства, на заводы, железную дорогу и в столовую, чтобы собирать необходимые сведения и наносить урон противнику.

Ребята сплотились вокруг 19-летней Ефросиньи Зеньковой, которая стала секретарем «Юных мстителей». Подпольщики взрывали мосты, доставляли партизанам информацию о численном составе вражеских соединений. Среди значимых диверсий – уничтожение водокачки, расположенной возле железнодорожной станции Оболь. Замаскированную под уголь мину в маленькой женской сумочке принесла на объект Нина Азолина.

В год 80-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков Оболь награжден вымпелом «За мужество и стойкость в годы Великой Отечественной войны». Сегодня на территории Обольского сельского совета расположено восемь воинских захоронений, увековечены имена каждого из героев.

Сергей Муравьев, председатель Обольского сельисполкома:

Мы находимся на месте самого крупного захоронения, где захоронены воины, которые освобождали городской поселок Оболь от немецко-фашистских захватчиков. На этом месте захоронено 297 советских воинов, среди них – один Герой Советского Союза.