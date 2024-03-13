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Алейник: у Индии амбициозные планы по наращиванию экономического потенциала

13 марта 2024 17:07
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Для нашей страны открыты новые горизонты сотрудничества. Беларусь стремится к достижению уровня стратегического партнерства с Индией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алейник: у Индии амбициозные планы по наращиванию экономического потенциала-1

Глава МИД Беларуси Сергей Алейник провел несколько встреч в ходе визита в эту страну. Состоялся ряд переговоров, общих тем было немало. Это и экономическое взаимодействие, и обеспечение продовольственной безопасности, а также поставки белорусской техники и сотрудничество в сфере фармацевтики и химической промышленности.

Сергей Алейник, министр иностранных дел Беларуси:
Сегодня Индия динамично развивающаяся страна. По объему экономики занимает 5-е место в мире, рост ВВП за прошлый год составил 7 %, и есть все шансы, что к 2028 году Индия выйдет на 4-ю строчку, обогнав Германию. Безусловно, это создает особые предпосылки для наращивания всего комплекса наших экономических контактов с этой страной. Потому что правительство Индии сегодня ставит во главу угла амбициозные планы наращивания экономического потенциала.

Алейник: у Индии амбициозные планы по наращиванию экономического потенциала-4

Достигнуты и первые договоренности, которые будут углубленно проработаны в рамках отраслевого взаимодействия и контактов по линии деловых кругов двух стран. Также Сергей Алейник передал премьер-министру Индии послание от Александра Лукашенко о развитии двусторонних отношений.

# Беларусь-Индия # общество # Сергей Алейник # Александр Лукашенко

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