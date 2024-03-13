Алейник: у Индии амбициозные планы по наращиванию экономического потенциала

Глава МИД Беларуси Сергей Алейник провел несколько встреч в ходе визита в эту страну. Состоялся ряд переговоров, общих тем было немало. Это и экономическое взаимодействие, и обеспечение продовольственной безопасности, а также поставки белорусской техники и сотрудничество в сфере фармацевтики и химической промышленности.

Сергей Алейник, министр иностранных дел Беларуси:

Сегодня Индия – динамично развивающаяся страна. По объему экономики занимает 5-е место в мире, рост ВВП за прошлый год составил 7 %, и есть все шансы, что к 2028 году Индия выйдет на 4-ю строчку, обогнав Германию. Безусловно, это создает особые предпосылки для наращивания всего комплекса наших экономических контактов с этой страной. Потому что правительство Индии сегодня ставит во главу угла амбициозные планы наращивания экономического потенциала.