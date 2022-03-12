Пустовой: работать змагарским мигрантам надо с особым цинизмом, иначе депортация к дверям ГУБОПиК с покаянием

Новости Беларуси. Политический Чернобыль, посеянный коллективным Западом, превратил Украину в болевую точку Европы. А для наших беглых она стала пересыльным лагерем и возможностью заработать право остаться в Европе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Евгений Пустовой, СТВ:

Переполненные кассы гиперов, стоянки на столичной Каменке, брестской Ковалевке и в могилевском микрорайоне Спутник. Идиллия. Если так хочется дальше, давайте без истерик и вместе.

В общем, мы уже умеем. Как во время референдума. Не все согласились со всем, но все, ладно, подавляющее большинство поступило мудро и правильно. Друзья оценили.