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Пустовой: работать змагарским мигрантам надо с особым цинизмом, иначе депортация к дверям ГУБОПиК с покаянием

12 марта 2022 18:34
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Новости Беларуси. Политический Чернобыль, посеянный коллективным Западом, превратил Украину в болевую точку Европы. А для наших беглых она стала пересыльным лагерем и возможностью заработать право остаться в Европе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Рубрика Евгения Пустового «Политика без галстуков и купюр».

Пустовой: работать змагарским мигрантам надо с особым цинизмом, иначе депортация к дверям ГУБОПиК с покаянием-1

Евгений Пустовой, СТВ:
Переполненные кассы гиперов, стоянки на столичной Каменке, брестской Ковалевке и в могилевском микрорайоне Спутник. Идиллия. Если так хочется дальше, давайте без истерик и вместе.

В общем, мы уже умеем. Как во время референдума. Не все согласились со всем, но все, ладно, подавляющее большинство поступило мудро и правильно. Друзья оценили.

Путин поздравил Лукашенко с проведением референдума. Подробности здесь.

Пустовой: работать змагарским мигрантам надо с особым цинизмом, иначе депортация к дверям ГУБОПиК с покаянием-4

Евгений Пустовой:
За призывы объединиться. Именно за это будет критиковать меня медийная шайка беглой верхушки так называемой оппозиции. Потому что им не нужна сильная Беларусь. «Стабильность» – уже не так вызывает улыбку это слово. Перспективы теперь и перемены законодательные, им нужны сильные потрясения. Ради этого они и работают.

Подробности в видеоматериале

# «Политика без галстуков и купюр» # общество # Евгений Пустовой # Александр Лукашенко # Владимир Путин # Фотофакт

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