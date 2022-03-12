Пустовой: работать змагарским мигрантам надо с особым цинизмом, иначе депортация к дверям ГУБОПиК с покаянием

Новости Беларуси. Политический Чернобыль, посеянный коллективным Западом, превратил Украину в болевую точку Европы. А для наших беглых она стала пересыльным лагерем и возможностью заработать право остаться в Европе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Рубрика Евгения Пустового «Политика без галстуков и купюр».
Евгений Пустовой, СТВ:
Переполненные кассы гиперов, стоянки на столичной Каменке, брестской Ковалевке и в могилевском микрорайоне Спутник. Идиллия. Если так хочется дальше, давайте без истерик и вместе.
В общем, мы уже умеем. Как во время референдума. Не все согласились со всем, но все, ладно, подавляющее большинство поступило мудро и правильно. Друзья оценили.
Путин поздравил Лукашенко с проведением референдума. Подробности здесь.
Евгений Пустовой:
За призывы объединиться. Именно за это будет критиковать меня медийная шайка беглой верхушки так называемой оппозиции. Потому что им не нужна сильная Беларусь. «Стабильность» – уже не так вызывает улыбку это слово. Перспективы теперь и перемены законодательные, им нужны сильные потрясения. Ради этого они и работают.
Подробности в видеоматериале.