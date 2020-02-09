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Представители Администрации Президента проведут выездные приёмы. График

09 февраля 2020 12:49
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Новости Беларуси. Администрация Президента продолжает практику выездных приемов граждан. Очередные встречи пройдут и на предстоящей неделе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Представители Администрации Президента проведут выездные приёмы. График-1

Так, во вторник, 11 февраля, в Орше и Барановичах обращения будут принимать помощники главы государства по Витебской и Брестской областям. А прием в Мостах проведёт первый замначальника Главного управления по работе с обращениями граждан и юридических лиц Кристина Поболь.

Представители Администрации Президента проведут выездные приёмы. График-4

12 февраля в Борисове проблемы белорусов выслушает глава политического штаба Президента Игорь Сергеенко. А 13 февраля в Быхов отправится его заместитель Андреей Кунцевич. Также в четверг, 13 февраля, прием граждан пройдет в Добруше.

Представители Администрации Президента проведут выездные приёмы. График-7

14 февраля в Берёзовке Лидского района обращения будет принимать помощник главы государства – инспектор по Гродненской области Иван Лавринович. В этот же день в Петрикове прием проведет заместитель начальника управления руководящих кадров и государственных наград Главного управления кадровой политики Администрации Президента Алексей Гуйда.

Представители Администрации Президента проведут выездные приёмы. График-10

Записаться на прием можно по телефонам отделов по работе с обращениями граждан соответствующих исполнительных комитетов и организаций.

# Прием граждан # общество # Игорь Сергеенко # Андреей Кунцевич # Кристина Поболь # Алексей Гуйда # Фотофакт

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