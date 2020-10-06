«Задействованы только наши артисты белорусские». Белгосцирк презентует новую авторскую программу

Новости Беларуси. Белгосцирк презентует новую авторскую программу. Уже в эту субботу, 10 октября, представление перенесет зрителей в сказочный мир древних преданий, легенд и мифов Беларуси в сочетании с цирковым искусством, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В новой программе задействовано три десятка артистов и множество животных. Особое настроение создаст музыкальное сопровождение – белорусский фольклор.

Полуторачасовое представление соберет в себе акробатические и жонглерские номера, выступления с медведями, собаками, белыми тиграми и обезьяной, которая продемонстрирует трюки верхом на осле – подобный номер пока единственный в мире. Завершит цирковое представление команда наездников и грациозных лошадей. Кстати, некоторые артисты уже многие годы работают в цирке и продолжают семейное дело.

Руслан Лазаров, артист Белорусского государственного цирка:

Я династией иду. Это первая программа, когда взял в свои руки, – отец на пенсию ушел, отдал цирку 50 лет или больше. Сказал: «Хватит. Сына, теперь ты». Репетиция – это репетиция, это репетиционный манеж, столько адреналина нет, выхлеста. Даже лошади по-другому бегают на репетициях, как в манеже. Тут зрители, это все, атмосфера немного давит. Конечно, выхлест адреналина идет и волнуешься.

Витаутас Григалюнас, художественный руководитель Белорусского государственного цирка:

В этой программе задействованы только наши артисты белорусские, то есть артисты нашего цирка. Вот такая возможность у нас появилась собраться всем вместе. А удивлять будем в основном новыми номерами. Номера, которые прошли через очень серьезные обновления, в этой программе очень много животных.