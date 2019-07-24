Можно ли перевести арендное жильё в социальное? Кому?

Об арендном жилье говорили в программе «Большой город».

Можно ли перевести арендное жильё в социальное?

Анастасия Попкова, главный специалист Управления жилищной политики Мингорисполкома:

Можно. Законодателем предоставлена такая возможность наиболее незащищённым слоям населения. Наниматель вправе обратиться в службу «Одно окно» администрации района по месту расположения арендной квартиры с заявлением о переводе её из арендной в социальные. К таким категориям граждан относятся многодетные семьи, ветераны войны, инфалиды I и II группы, одинокие пенсионеры, малообеспеченные пенсионеры. Данный перечень граждан довольно-таки широкий, с ним можно ознакомиться в Указе Президента №563.