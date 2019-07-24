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Можно ли перевести арендное жильё в социальное? Кому?

24 июля 2019 14:06
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Об арендном жилье говорили в программе «Большой город».

Можно ли перевести арендное жильё в социальное?

Анастасия Попкова, главный специалист Управления жилищной политики Мингорисполкома:
Можно. Законодателем предоставлена такая возможность наиболее незащищённым слоям населения. Наниматель вправе обратиться в службу «Одно окно» администрации района по месту расположения арендной квартиры с заявлением о переводе её из арендной в социальные. К таким категориям граждан относятся многодетные семьи, ветераны войны, инфалиды I и II группы, одинокие пенсионеры, малообеспеченные пенсионеры. Данный перечень граждан довольно-таки широкий, с ним можно ознакомиться в Указе Президента №563.

# Недвижимость # общество # Анастасия Попкова

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