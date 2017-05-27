Призываем всех помочь детям с заболеваниями сердца: 27 мая в Минске прошел благотворительный марафон

Новости Беларуси. Необычный благотворительный марафон состоялся 27 мая в Минске. Участие в марш-броске приняли профессиональные спортсмены, чиновники, студенты и просто неравнодушные люди, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Идея забега – помочь детям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, потому и маршрут для участников организовали в форме сердца. В деньги переведут каждый километр. Для некоторых этот забег стал своеобразной проверкой себя на выносливость, для других активность – образ жизни. Однако все, кто сегодня бежал, делали это во имя добра. На площадке у «Минск-арены» собрались сотни участников: спортсмены, любители и просто неравнодушные люди. На старт вышли и те, кого сложно было представить не в деловом костюме.

Андрей Асташевич, первый вице-президент Национального олимпийского комитета Республики Беларусь:

Я не мог отказать. Своим примером показать, что нужно помогать детям. Ну и плюс здоровый образ жизни. Игорь Юркевич, заместитель председателя Мингорисполкома:

Не мог не принять участие в этой акции, все-таки доктор. Минимум два сердца. Кто-то выбрал дистанцию километр (это одно сердце), кто-то три, а кто-то и вовсе десять. Сегодняшний старт показал: мы неравнодушны. Валерий Малашко, министр здравоохранения Республики Беларусь:

Учитывая работу чиновника, не самую подвижную, то в данной ситуации я, наверное, выиграл еще и для себя. В целом выиграли детская хирургия и настроение всех тех тысяч сердец, которые сегодня с нами объединились в едином порыве.

Юлия Шпилевская, ведущая СТВ:

Пробежала три круга, то есть три с лишним километра. Честно бежала, не останавливаясь. Классная акция, и молодцы люди, что пришли! Наталья Шепетько, хирург Республиканского научно-практического центра детской хирургии:

Два круга я пробежала, потому что была после дежурства. Я работаю в РНПЦ детской хирургии. Считаю, что это обязанность не только работников, но и каждого – помочь деткам, хотя бы небольшой вклад сделать. А пока бежали на западе Минска, в северной его части масс-старт подхватили выпускники академии бега – «Велекомбегом» и YOUCAN. Павел Казаченок, директор академии бега YOUCAN:

Эстафета протяженностью 60 километров, охватывает весь город. Мы все вместе бежим, соответственно, у каждого есть свой отрезок. Мы передаем смартфоны в этой точке друг другу.

Вячеслав Смирнов, начальник отдела корпоративных коммуникаций компании Velcom:

Проект «Велкомбегом» благотворительный, социальный. Он уже живет два года, за это время мы провели пять благотворительных акций. В этом году это первая, но далеко не последняя. В этот раз мы призываем всех помочь детям с заболеваниями сердца. Каждый километр «марафона со смыслом» компания «Велком» переведет в рубли. Средства пойдут на покупку уникального оборудования для ранней диагностики пороков сердца у детей.