Видеофакт: «Танец маленьких тракторят» – необычное шоу к 71-летию МТЗ

Водители танцующих машин усердно готовились к этому дню несколько недель. Ежедневные репетиции, и каждое движение отточено до последнего па. Но «балетмейстеры» до конца держали задумку шоу в секрете.

Впрочем, 71 год – это и повод подвести экономические итоги. Только в 2017 году завод увеличил экспорт на 120 %, с конвейера сошли 7000 машин. Предприятие планирует расширить и модельный ряд. Уже проходят испытание рисовые тракторы, созданные для работы в странах Азии, Африки и Латинской Америки.

Кроме того, тестируют и «Белоруса», под капотом которого 450 лошадиных сил – он один из самых мощных в мире.

Но главное то, что сегодня предприятие обеспечивает достойный заработок каждому сотруднику. Средняя зарплата превышает 1000 рублей.