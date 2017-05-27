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Видеофакт: «Танец маленьких тракторят» – необычное шоу к 71-летию МТЗ

27 мая 2017 17:27
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Новости Беларуси. Большой тракторный балет. МТЗ 27 мая креативно отмечает 71-летие. Звезд шоу-балета заменили трактора, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Все пируэты знаменитые «Беларусы» исполняли под классику.

Водители танцующих машин усердно готовились к этому дню несколько недель. Ежедневные репетиции, и каждое движение отточено до последнего па. Но «балетмейстеры» до конца держали задумку шоу в секрете.

Видеофакт: «Танец маленьких тракторят» – необычное шоу к 71-летию МТЗ-1

Впрочем, 71 год – это и повод подвести экономические итоги. Только в 2017 году завод увеличил экспорт на 120 %, с конвейера сошли 7000 машин. Предприятие планирует расширить и модельный ряд. Уже проходят испытание рисовые тракторы, созданные для работы в странах Азии, Африки и Латинской Америки.

Кроме того, тестируют и «Белоруса», под капотом которого 450 лошадиных сил – он один из самых мощных в мире.

Но главное то, что сегодня предприятие обеспечивает достойный заработок каждому сотруднику. Средняя зарплата превышает 1000 рублей.

# общество # Праздничные даты # Фотофакт

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