От «Тивали» до «Тучинка»: как и почему хотят назвать будущие станции четвертой линии минского метро

Согласно Генплану нашей столицы, одна из станций метро должна появиться на пересечении улиц Сурганова и Якуба Колоса. Сегодня здесь располагаются корпуса БНТУ, который еще несколько лет назад именовали политехом. Потому и станцию метро здесь предлагают назвать «Политехнической».

Иван Сацукевич, преподаватель Белорусского государственного экономического университета, член топонимической комиссии при Мингорисполкоме, историк:

Вось гэты гарадок, які складаецца з дзесяткаў навучальных карпусоў, інтэрнатаў, з’явіўся на гэтым месцы яшчэ ў 30-я гады XX стагоддзя. Менавіта тады тут быў заснаваны Палітэхничны інстытут. Пазней гэта навучальная ўстанова стала тэхнічным універсітэтам, змяніўся статус, змяніліся эпохі, але пры гэтым захаваўся дух. То, что политехнический институт уже давно стал техническим университетом, не смущает и пассажиров метро.

Минчане:

Неплохо, там БНТУ рядом. Хорошее название. У нас есть политех. Если она будет в тех краях, то хорошо. Те, кто знает, что там политехнический институт был, значит «Политехническая» остановка. Уже будут знать, где это, какой район. С «Политехнической» поезда будут следовать на станцию метро, которую предлагают назвать «Киевский сквер». Она будет находиться на пересечении улиц Орловской и Гая. Иван Сацукевич, преподаватель Белорусского государственного экономического университета, член топонимической комиссии при Мингорисполкоме, историк:

Побач з Кіеўскім скверам, у якім знаходзіцца кінатэатр «Кіеў», бульвар Шаўчэнкі побач. Такі невялікі кавалачак, угалок украінскай культуры, гісторыі ў сталіце Беларусі. И абсалютна натуральным выглядае такая назва – «Кіеўскі сквер» – якая будзе нагадваць, безумоўна, усім мінчанам пра тое месца, дзе яны будуць збірацца выходзіць са станцыі метро. Кстати, в 2017 году исполнится 35 лет со дня открытия станции метро «Минская», которая расположена в украинской столице. Хорошей альтернативой названию станции «Киевский сквер» может стать «Киевская».

Минчане:

Я за, если так. Да, там есть такая остановка. И поэтому, я думаю, будут путаться, потому что там есть остановка троллейбусов, которая так и называется «Киевский сквер». Если так еще назовут и метро, то, мне кажется, у людей будет недопонимание. Мне кажется, что можно придумать что-нибудь более оригинальное. Следующую остановку на четвертой линии метрополитена предлагают назвать «Ольшевской». Кстати, несмотря на то, что эта станция будет располагаться на улице Ольшевского, ее название имеет абсолютно иной подтекст. Иван Сацукевич, преподаватель Белорусского государственного экономического университета, член топонимической комиссии при Мингорисполкоме, историк:

Справа ў тым, што калісьці на гэтым месцы была вельмі прыгожая вёсачка, якая называлася Альшэва. Гарадская вуліца, якая з’явілася на месцы разбуранай, знесенай вёскі, стала Альшэўскай, але ў 70-я гады вуліцу пераіменавалі ў гонар Героя Савецкага Саюза Альшэўскага. І вось гэтая назва – Альшэўская – павінна адрадзіць забыты тапонім, забытую старонку гісторыі нашага горада. Тых людзей, якія калісьці нарадзіліся і жылі ў маленькай прыгараднай вёсачкі Альшэва. А вот у будущей станции четвертой линии метрополитена, что расположится на пересечении улицы Притыцкого с проспектом Пушкина, и вовсе экзотическое название – «Тивали». Минчане:

«Тивали». Прямо Францией повеяло. «Тивали»? Ничего себе. Интересное название, если честно. Это в честь кого-то? Я не знаю, что такое Тивали. Это историческое место. Кстати, классное название. В Копенгагене есть парк Тивали. Это была такая же часть Минска. Это нормальное название, мне нравится. Еще одно название для станции метро четвертой линии «Тучинка», которая будет находиться на пересечении улиц Харьковской, Понамаренко и проспекта Пушкина, многим может показаться забавным. Минчане:

«Тучинка». Четко и ясно, будут люди запоминать, когда приедут. Какие названия странные. Еще в довоенные годы здесь располагались кирпичные заводы. Горожане того времени называли этот район «Тучинкой».

В будущем новая станция появится и на пересечении улицы Уманской и проспекта Дзержинского. Ее предлагают назвать «Берестейской». Отсюда поезда проследуют на «Локомотивную». Так планируют назвать станцию метро на улице Автодоровской. Иван Сацукевич, преподаватель Белорусского государственного экономического университета, член топонимической комиссии при Мингорисполкоме, историк:

Гэта чыгуначны раён Мінска, які звязаны з чыгункай, з лакаматыўным дэпо і іншымі чыгуначнымі пабудовамі гэтага раёна. І назва «Лакаматыўная» павінна нам з вамі дапамагаць зразумець, што чыгунка мела важнейшае значэнне ў гісторыі нашага горада. Возле будущего многофункционального комплекса «Минск-Мир» также построят станцию метро, которую назовут в честь данного объекта. Отсюда минчанам предлагают отправиться на станцию метро «Козырево». Иван Сацукевич, преподаватель Белорусского государственного экономического университета, член топонимической комиссии при Мингорисполкоме, историк:

Козырава – гэта ўнікальны раён Мінска XIX стагоддзя. Гэта раён сеняшніх вуліц Маякоўскага, Козыраўскай, дзе сяліліся рабочыя-чыгуначнікі, якія жылі там цэлымі кварталамі, якія працавалі на чыгунцы Мінска. Кстати, во время голосования на сайте Мингорисполкома именно название «Козырево» меньше всего поддержали минчане. А вот «Киевский сквер» наоборот одобрило большинство горожан.

Впрочем, пока результаты лишь промежуточные. Голосование за предложенные названия для станций четвертой линии столичного метрополитена продолжается на сайте Мингорисполкома. А для тех, кто хочет предложить свой вариант названия, до 1 июня можно отправить письмо по адресу: город Минск, проспект Независимости, 6 (с пометкой – для УП «Дирекция по строительству Минского метрополитена»). Согласно планам, кольцевая линия на карте минского метрополитена получит реальное воплощение в 2030 году. А пока все силы брошены на строительство четырех станций третьей ветки метро. Они уже имеют и реальный вид, и утвержденные названия: «Вокзальная», «Площадь Франтишка Богушевича», «Юбилейная площадь» и «Ковальская слобода». Вот уже два года круглосуточно две тысячи специалистов трудятся под землей, чтобы приблизить момент открытия новых станций.

Самым крупным транспортным и пересадочным узлом станет станция метро «Вокзальная». С нее можно будет добраться буквально в любую точку столицы. Огромный фронт работы по ее строительству уже практически выполнен. Вестибюль и платформа будущей станции готовы, сейчас работы ведутся над строительством пересадочного узла.

Вадим Квасоваров, начальник участка тоннельного отряда № 1 УП «Минскметрострой»:

Состояние станции метро «Вокзальной» сейчас в готовности монолитных конструкций на 70%. Предстоит основная часть строительства. Это отделочные работы, электрификация, сетевое подключение. С опережением идет и строительство станции метро «Ковальская слобода», которая расположена на пересечении улиц Жуковского и Воронянского.

Владимир Кузнецов, начальник участка № 11 СМУ № 2 УП «Минскметрострой»:

Все основные усилия на сегодняшний день ведутся по сооружению конструкции входа № 1. Задачи стоят такие, что в июне-июле закончить строительство входа и уже приступить к восстановлению благоустройства. После завершения строительных работ эти станции будут оформлены по уникальным проектам. Планируется, что именно третья ветка станет самой автоматизированной. Все управление в поездах будет автоматическим, задача машиниста – контроль движения. А защитное ограждение на платформе позволит избежать несчастных случаев.