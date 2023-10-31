Первый «небоскрёб» Минска строили без башенных кранов и бульдозера. Чем уникален Дом правительства?

Новости Беларуси. Его построили в рекордно короткие сроки и практически вручную: без единого башенного крана, экскаватора и бульдозера. Одно из самых больших административных зданий в Беларуси отмечает юбилей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 90 лет назад был возведен Дом правительства в Минске. О легендах и тайнах архитектурного объекта расскажет Глеб Прокофьев.

В этом уникальном здании принимаются важнейшие решения о социально-экономическом развитии страны. Сегодня здесь располагается Палата представителей, совет министров и Центральная избирательная комиссия Беларуси. История Дома правительства начинается в 1929-м. Тогда прошел всесоюзный конкурс на проектирование главного административного здания республики. Комиссию удивил, а после и покорил проект легендарного архитектора Иосифа Лангбарда.

Наталия Криштапович, заместитель заведующего отделом обслуживания Президентской библиотеки Беларуси:

Именно Иосиф Лангбард предложил здание, которое впоследствии стали называть первым небоскребом Минска. Таких больших размеров, для того времени это было уникально, потому что построено оно вручную. Без экскаваторов, бульдозеров и башенных кранов. Потому что первый кран в Минске был в 1940 году.

Открыли здание 90 лет назад, на торжественном митинге 7 ноября. Его возвели в рекордный срок – всего за три года. Даже по нынешним временам строение общим объемом 240 тысяч кубических метров уникально. В нем около тысячи кабинетов, две тысячи окон и четыре тысячи дверей.

Глеб Прокофьев, корреспондент:

Сейчас мы в основном зале Дома правительства. Он носит название Овальный. Здесь проходят сессии Палаты представителей Национального собрания. Это помещение вмещает 400 человек.

Принятие фундаментальных решений здесь проходит под своеобразными софитами пятитонной люстры в форме звезды. Уход за ней особый: ее опускают в зал (происходит это дважды в год) и приводят в порядок.