Признание в любви труду хлеборобов. Как прошёл первый в стране каравай-фест «Бацькава булка»?

Новости Беларуси. Свислочь 20 августа стала центром притяжения для всех, кто неравнодушен к запаху свежего хлеба, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Там впервые проходит новый праздник, призванный сохранить традиции белорусского хлебопечения, – «Бацькава булка». Название каравай-феста неслучайно. Именно производимые местным хлебозаводом булочки-плетенки так полюбились многим белорусам. Их вкус распробовал в свое время и глава государства во время посещения региона. А теперь сюда съезжаются пекари со всей страны, чтобы не только на суд жюри, но и на вкус всех гостей хлебной ярмарки вынести свои изделия. Наш корреспондент Кристина Протосавицкая поделилась впечатлениями.

Кристина Протосовицкая, корреспондент:

Улицы Свислочи наполнили ароматы свежей выпечки. Забыть о стройности, а у диеты взять выходной. Ведь это первый в стране каравай-фест «Бацькава булка».

Фестиваль «Бацькава булка» – это признание в любви труду хлеборобов и возвращение к истокам, когда каждая крошка на столе признавалась священной. Войны, голод, затопления полей – это было еще вчера, в XX веке Беларуси. Потому каравай сегодня – это символ не просто урожайных времен, а истинного богатства.

Всегда в старину говорилось, что хлеб нельзя выкидывать. Это большой грех. Думаю, сегодня этого принципа основная масса людей не придерживается. Его, если он начинает портиться, выбрасывают. Но это большой грех во все времена был. Нужно относиться к хлебу, как к дару. Он все-таки из земли. Все люди вышли и войдут туда же. Хлеб – это большое богатство нашей страны.

Невесомая этажность этого каравая удивляет. Уникальную технологию теста разработали вместе с микробиологами. Пекарь Ольга Зданович более 30 лет печет хлеб. Признается, жизни не хватит разгадать душу белорусского хлеба. «Он весит больше 100 килограмм». Посмотрите, какой каравай представили на фестивале в Свислочи. Подробности здесь.

Ольга Зданович, пекарь-мастер, участник фестиваля «Бацькава булка»:

Мы все к нему приходим в конечном итоге. И здесь точно так же. Мы на земле, а Бог на небе. И мы все время к нему обращаемся. Абсолютно внеконкурсный участник – это плетеная булочка с посыпкой – «Бацькава булка». Ее хорошо знают местные и только знакомятся те, кто в Свислочи впервые. Мастер-класс по плетению.

Марина Улявичус, ведущая мастер-класса фестиваля «Бацькава булка»:

Перанесці на пляху, змазаць яйкам. Пасыпаць пасыпкаю і адправіць у печ.

Это такой праздник, это воспоминание детей, отца. Мы любим такие праздники.

Нужен, люди отдыхают. И детям хорошо, развлечение есть. Есть куда выйти хотя бы, уже не дома сидеть. Поэтому неплохо, нужен праздник. Самый вясковый на белорусской эстраде – Виталий Карпанов – заряжает оптимизмом хлеборобов в полях. А на первом в стране каравай-фесте группа «Дрозды» – с премьерой нового сингла.