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Как легально пользоваться криптовалютой в Беларуси и не стать мошенником? Анонс «Большого города»

22 июля 2023 11:28
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Криптовалюта в Беларуси. Что мы знаем о возможностях использования цифровых денег? Как избежать обмана и самому не стать криптомошенником? Вопросы оборота виртуальной валюты и защиты белорусов от вовлечения в незаконную деятельность обсудили на площадке ток-шоу «Большой город».

Не пропустите! В воскресенье, 23 июля, в 10:00 на СТВ.

Как легально пользоваться криптовалютой в Беларуси и не стать мошенником? Анонс «Большого города»-1

Екатерина Забенько, СТВ:
Цифровые деньги уже наша реальность, но их репутацию портят мошенники.

Что все-таки значат все эти биткоины, токены и прочие криптовалюты?

Как легально пользоваться криптовалютой в Беларуси и не стать мошенником? Анонс «Большого города»-4

Само слово «крипта», если перевести с греческого языка, означает что-то тайное, скрытое.

Майнинг криптовалюты. Что можно, а что нельзя?

Как легально пользоваться криптовалютой в Беларуси и не стать мошенником? Анонс «Большого города»-7

Жертве внедряют вредоносное программное обеспечение, которое позволяет использовать ее вычислительные мощности для создания, генерирования новых монет.

Громкие дела и уникальная белорусская система противодействия преступлениям с виртуальными деньгами.

Как легально пользоваться криптовалютой в Беларуси и не стать мошенником? Анонс «Большого города»-10

Персональные данные владельца криптокошелька скрыты.

Как законодательство Беларуси регулирует деятельность, связанную с оборотом криптовалют?

Как легально пользоваться криптовалютой в Беларуси и не стать мошенником? Анонс «Большого города»-13

Предоставлены льготы резидентам Парка высоких технологий, в том числе физическим лицам.

Почему криптовалюта часто фигурирует там, где финансирование экстремизма, терроризма, наемничество, наркотики и взятки?

Как легально пользоваться криптовалютой в Беларуси и не стать мошенником? Анонс «Большого города»-16

Если вы отправите денежные средства на поддержание экстремистской, террористической деятельности, за это наступает уголовная ответственность.

Для тех, кто хочет знать больше о криптовалюте, но оставаться в рамках закона. Ток-шоу «Большой город» – в воскресенье, в 10:00.

# Валюта # общество # Екатерина Забенько # Фотофакт

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