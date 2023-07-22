Как легально пользоваться криптовалютой в Беларуси и не стать мошенником? Анонс «Большого города»

Криптовалюта в Беларуси. Что мы знаем о возможностях использования цифровых денег? Как избежать обмана и самому не стать криптомошенником? Вопросы оборота виртуальной валюты и защиты белорусов от вовлечения в незаконную деятельность обсудили на площадке ток-шоу «Большой город». Не пропустите! В воскресенье, 23 июля, в 10:00 на СТВ.

Екатерина Забенько, СТВ:

Цифровые деньги уже наша реальность, но их репутацию портят мошенники. Что все-таки значат все эти биткоины, токены и прочие криптовалюты?

Само слово «крипта», если перевести с греческого языка, означает что-то тайное, скрытое. Майнинг криптовалюты. Что можно, а что нельзя?

Жертве внедряют вредоносное программное обеспечение, которое позволяет использовать ее вычислительные мощности для создания, генерирования новых монет. Громкие дела и уникальная белорусская система противодействия преступлениям с виртуальными деньгами.

Персональные данные владельца криптокошелька скрыты. Как законодательство Беларуси регулирует деятельность, связанную с оборотом криптовалют?

Предоставлены льготы резидентам Парка высоких технологий, в том числе физическим лицам. Почему криптовалюта часто фигурирует там, где финансирование экстремизма, терроризма, наемничество, наркотики и взятки?