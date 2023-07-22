Как легально пользоваться криптовалютой в Беларуси и не стать мошенником? Анонс «Большого города»
Криптовалюта в Беларуси. Что мы знаем о возможностях использования цифровых денег? Как избежать обмана и самому не стать криптомошенником? Вопросы оборота виртуальной валюты и защиты белорусов от вовлечения в незаконную деятельность обсудили на площадке ток-шоу «Большой город».
Не пропустите! В воскресенье, 23 июля, в 10:00 на СТВ.
Екатерина Забенько, СТВ:
Цифровые деньги уже наша реальность, но их репутацию портят мошенники.
Что все-таки значат все эти биткоины, токены и прочие криптовалюты?
Само слово «крипта», если перевести с греческого языка, означает что-то тайное, скрытое.
Майнинг криптовалюты. Что можно, а что нельзя?
Жертве внедряют вредоносное программное обеспечение, которое позволяет использовать ее вычислительные мощности для создания, генерирования новых монет.
Громкие дела и уникальная белорусская система противодействия преступлениям с виртуальными деньгами.
Персональные данные владельца криптокошелька скрыты.
Как законодательство Беларуси регулирует деятельность, связанную с оборотом криптовалют?
Предоставлены льготы резидентам Парка высоких технологий, в том числе физическим лицам.
Почему криптовалюта часто фигурирует там, где финансирование экстремизма, терроризма, наемничество, наркотики и взятки?
Если вы отправите денежные средства на поддержание экстремистской, террористической деятельности, за это наступает уголовная ответственность.
Для тех, кто хочет знать больше о криптовалюте, но оставаться в рамках закона. Ток-шоу «Большой город» – в воскресенье, в 10:00.