Делегат ВНС: поддержка института семьи – один из важнейших приоритетов на ближайшую пятилетку
Сотни активных и инициативных белорусов съедутся на ВНС со всей страны. Один из делегатов от северного региона – человек известный в Витебской области – главный врач областной клинической больницы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
И по долгу службы, и просто по-человечески ему, безусловно, близки темы социальные: развитие медицины, в том числе региональной, поддержка рождаемости, укрепление института семьи. Вот как на сей счет рассуждает Евгений Матусевич.
Евгений Матусевич, главный врач Витебской областной клинической больницы, делегат VII Всебелорусского народного собрания:
Я представляю позицию профсоюза медицинских работников и избран именно от этой общественной организации. И, конечно, это большая ответственность. Всебелорусское народное собрание – это настоящее народное вече. Это представительное, серьезное собрание практически всех слоев общества. Все люди представлены очень широко, где каждый может высказать свое мнение.
Важнейший вопрос, который планируется рассмотреть, стратегический вопрос – это программа социально-экономического развития на следующую пятилетку. И для нас как для медицинских работников наиболее важен первый приоритет, который обозначен в программе. Это приоритет демографической безопасности, сохранение и укрепление здоровья нашего населения, а также развитие и поддержка института семьи.
Один из важнейших приоритетов программы, я считаю, это цифровая трансформация нашего общества, цифровая трансформация Беларуси. Министерство здравоохранения и медицинская общественность активно работают сейчас в этом направлении. Мы готовимся к вступлению в единую информационную центральную систему здравоохранения.
Демографическая безопасность, жизнь и здоровье – делегат ВНС о приоритетах работы на пятилетку. Подробности.
Это позволит в полной мере вести электронную медицинскую карту пациента и из любой точки республики видеть практически все данные наших пациентов. Отремонтировано несколько главных базовых отделений, открыты новые. Это отделение травматологии №2, второе неврологическое отделение, еще два отделения реанимации, в которых остро нуждалась наша больница.
Медицинские работники очень активно обсуждают эту программу, подключились практически все. В областном исполнительном комитете прошло заседание, где обсуждались эти вопросы. И поднимались вопросы очень разные: начиная от налогообложения и заканчивая вопросами цифровой трансформации нашего общества.
От собрания мы ждем общения с нашими коллегами, обсуждения и принятия важнейшего документа, о котором мы говорим. Ждем новых позитивных внедрений, которые будут в ближайшие пять лет реализованы в нашем государстве. Ответственность колоссальная, но надеюсь, что оправдаю. И все наши делегаты оправдают оказанное нам доверие.
Шум станков, запах краски и новых материалов – как преображают столицу к ВНС?