Делегат ВНС: поддержка института семьи – один из важнейших приоритетов на ближайшую пятилетку

Сотни активных и инициативных белорусов съедутся на ВНС со всей страны. Один из делегатов от северного региона – человек известный в Витебской области – главный врач областной клинической больницы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И по долгу службы, и просто по-человечески ему, безусловно, близки темы социальные: развитие медицины, в том числе региональной, поддержка рождаемости, укрепление института семьи. Вот как на сей счет рассуждает Евгений Матусевич.

Евгений Матусевич, главный врач Витебской областной клинической больницы, делегат VII Всебелорусского народного собрания:

Я представляю позицию профсоюза медицинских работников и избран именно от этой общественной организации. И, конечно, это большая ответственность. Всебелорусское народное собрание – это настоящее народное вече. Это представительное, серьезное собрание практически всех слоев общества. Все люди представлены очень широко, где каждый может высказать свое мнение. Важнейший вопрос, который планируется рассмотреть, стратегический вопрос – это программа социально-экономического развития на следующую пятилетку. И для нас как для медицинских работников наиболее важен первый приоритет, который обозначен в программе. Это приоритет демографической безопасности, сохранение и укрепление здоровья нашего населения, а также развитие и поддержка института семьи. Один из важнейших приоритетов программы, я считаю, это цифровая трансформация нашего общества, цифровая трансформация Беларуси. Министерство здравоохранения и медицинская общественность активно работают сейчас в этом направлении. Мы готовимся к вступлению в единую информационную центральную систему здравоохранения. Демографическая безопасность, жизнь и здоровье – делегат ВНС о приоритетах работы на пятилетку. Подробности.