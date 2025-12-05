Молоко и детское питание – в Омане растёт спрос на белорусскую продукцию

Оман – именно здесь продолжилась рабочая программа белорусского лидера в рамках большой командировки по странам дальней дуги. Сегодня – ставка на экономическую и инвестиционную прагматику, иными словами, все то, что в обозримом будущем принесет и Минску, и Маскату ощутимые дивиденды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Лукашенко ознакомился с реализацией дорожной карты сотрудничества Беларуси и Омана.

Высокий спрос на белорусскую продукцию наблюдается в Индии, Азии и странах Восточной Африки. Уже созданы и работают совместные компании в сфере логистики. В топе продаж – отечественные сельскохозяйственные товары, а также продовольственная группа. Беларусь и Оман взаимодополняют друг друга – Абдулсалам аль-Муршиди.