Витебская областная больница отмечает 90-летний юбилей

Путь длиною в 9 десятилетий. И это только начало. Витебская областная больница отмечает юбилей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сегодня это крупнейший современный медицинский центр, где трудится команда профессионалов из почти 2 тысяч человек. В год здесь проводят около 18 тысяч операций. 40 % из них высокотехнологичные.
Клиника, в составе которой три десятка отделений, оснащена современным оборудованием. А три ангиографических комплекса позволяют соблюдать правило «золотого часа», что особенно важно в экстренном лечении пациентов с инсультами и острыми инфарктами.
Вскоре в областной клинике установят и новый аппарат МРТ. Полностью обновлено рентгенологическое отделение. Здесь делают снимки с максимально высоким разрешением. А информационная система позволяет медикам на рабочем месте отследить все результаты исследований.
Михаил Олевский, заведующий стоматологическим гнойным отделением Витебской областной клинической больницы:
За это время многое изменилось, и в плане диагностики, лечения, оборудование появилось новое, новая аппаратура. В общем-то, большие изменения произошли за эти годы.
Станислав Огризко, врач-пульмонолог Витебской областной клинической больницы:
Открылись новые отделения, такие как кардиохирургия, сосудистое отделение. Развивается нейрохирургическое отделение. Радует, что будет новый восьмиэтажный корпус операционного блока и приемного отделения.
Михаил Вишневецкий, начальник главного управления по здравоохранению Витебского облисполкома:
Симбиоз Витебской областной клинической больницы с университетом, где поднимается наука, где делается наука. Здесь много размещено кафедр Витебского государственного медицинского университета. Это является основной базой подготовки специалистов, тех же специалистов, которые к нам потом и возвращаются.
350 врачей, более 800 медицинских сестер, сотни других работников, которые круглосуточно заботятся о здоровье жителей северного региона. Свыше 100 сотрудников отдали медицине более четверти века. Сегодня самые заслуженные работники Витебской областной больницы получили награды.