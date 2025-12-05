Витебская областная больница отмечает 90-летний юбилей

Путь длиною в 9 десятилетий. И это только начало. Витебская областная больница отмечает юбилей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня это крупнейший современный медицинский центр, где трудится команда профессионалов из почти 2 тысяч человек. В год здесь проводят около 18 тысяч операций. 40 % из них высокотехнологичные.

Клиника, в составе которой три десятка отделений, оснащена современным оборудованием. А три ангиографических комплекса позволяют соблюдать правило «золотого часа», что особенно важно в экстренном лечении пациентов с инсультами и острыми инфарктами.