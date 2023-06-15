«Для молодых специалистов создаём лучшие условия». Чем привлекательна для врачей работа в районных больницах?

Новости Беларуси. В Минской области расширен целевой набор на медицинские специальности. В целях сокращения дефицита медработников увеличены контрольные цифры приема за счет средств бюджета, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Остается открытым и вопрос закрепления молодых специалистов на местах. Сегодня в районах создаются все условия для комфортной работы медиков. Так, в 2023 году Крупская ЦРБ пополнится пятью молодыми специалистами.

В Крупской ЦРБ Владимира Тиванчука знают как профессионала своего дела. Он единственный в больнице врач-онколог. Несмотря на то, что сам родом из Столбцовского района, после окончания БГМУ местом для распределения выбрал Крупки. И не ошибся. За три года доктор хорошо сработался с коллегами и полюбился пациентам. По словам врача, к молодым специалистам здесь особый подход – и с жильем помогут, и в работе подскажут.