«Для молодых специалистов создаём лучшие условия». Чем привлекательна для врачей работа в районных больницах?

Новости Беларуси. В Минской области расширен целевой набор на медицинские специальности. В целях сокращения дефицита медработников увеличены контрольные цифры приема за счет средств бюджета, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Остается открытым и вопрос закрепления молодых специалистов на местах. Сегодня в районах создаются все условия для комфортной работы медиков. Так, в 2023 году Крупская ЦРБ пополнится пятью молодыми специалистами.
О том, как принимают новые кадры – в сюжете Алеси Ивановой.