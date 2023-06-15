Одежду, обувь и косметику на более чем Br2 млн пытались незаконно ввезти в Беларусь из Германии

Из Латвии в Беларусь въехали два грузовика казахского перевозчика. При проверке документов и груза выяснилось, что фактическое количество товара не соответствует заявленному. Одежды, обуви и косметики оказалось на 20 тысяч единиц больше, чем было указано в накладной. На хитрость пошли, чтобы сэкономить 550 тысяч рублей на таможенных платежах. Однако схему раскрыли. Витебская таможня начала административные процессы, и теперь перевозчику грозит внушительный штраф.