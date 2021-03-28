Приём с оглушением после взрыва повторил Спилберг. Звукорежиссёр «Иди и смотри» о том, как снимались жуткие сцены

Новости Беларуси. Кадры фильма, который буквально разрывает душу. История белорусского подростка, который на глазах становится стариком. «Иди и смотри» – знаменитая картина Элема Климова, которая просто не может никого оставить равнодушным, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Эти съемки нелегко давались и режиссеру, и Алексею Кравченко, который в 14 лет, не будучи профессиональным актером, сыграл главную роль.
О том, что осталось за кадром и как удалось добиться такой реалистичности в кадре – корреспондент Яна Шипко.
От звука в фильме требовали «запредельного» эффекта. Прием с оглушением героя после взрыва потом повторил Спилберг в «Спасти рядового Райана». Впрочем, «Иди и смотри» Спилберг показывал и всей группе своего знаменитого «Списка Шиндлера».
Виктор Морс, звукорежиссер:
Когда Флера, значит, они в болоте продвигаются, вот там я сделал такую, знаете, жуткую очень сцену. Она была довольно-таки страшной, с криками, криками их, сочетающихся с криками чаек, которые тоже как бы я подгонял по тональности, по всему там, чтобы это совпадало и уже было непонятно, кто это кричит, как это кричит. И за счет многослойности всего звучания и подложек таких, как Элем Германович называл, что это такие плазмы тянущиеся звуковые – все это вместе давало довольно-таки такую страшную картину. И когда ему сказали, вы знаете, нужно там выбросить это, это, может там не в этой сцене, а какие-то другие, но мы пожертвовали тем, что эту сцену сделали менее страшной, как говорится, просто за счет звука.