Приём с оглушением после взрыва повторил Спилберг. Звукорежиссёр «Иди и смотри» о том, как снимались жуткие сцены

Новости Беларуси. Кадры фильма, который буквально разрывает душу. История белорусского подростка, который на глазах становится стариком. «Иди и смотри» – знаменитая картина Элема Климова, которая просто не может никого оставить равнодушным, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Эти съемки нелегко давались и режиссеру, и Алексею Кравченко, который в 14 лет, не будучи профессиональным актером, сыграл главную роль.