«Рубашка, увы, не сохранилась». Посмотрите, как выглядел костюм главного героя «Иди и смотри»

Новости Беларуси. Кадры фильма, который буквально разрывает душу. История белорусского подростка, который на глазах становится стариком. «Иди и смотри» – знаменитая картина Элема Климова, которая просто не может никого оставить равнодушным, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Эти съемки нелегко давались и режиссеру, и Алексею Кравченко, который в 14 лет, не будучи профессиональным актером, сыграл главную роль. О том, что осталось за кадром и как удалось добиться такой реалистичности в кадре – наш корреспондент Яна Шипко.

Над сценарием Элем Климов работал вместе с Алесем Адамовичем. В нем можно узнать не только «Хатынскую повесть», но и произведения «Каратели» и «Я из огненной деревни». Адамович и сам был в партизанском отряде. По воспоминаниям белорусского писателя, его подкупил именно яростный подход Климова. Александр Ефремов о съёмках фильма «Иди и смотри»: когда привезли массовку немецких солдат, местные бабушки зарыдали, бросились бежать

На главную роль Климов выбрал непрофессионального актера. Флеру сыграл Алексей Кравченко. Из наивного мальчишки, который находит винтовку и идет в партизаны, к концу фильма он превращается в поседевшего старика. Ради роли Кравченко пришлось учить белорусский, жить впроголодь, чтобы иметь изможденный вид, и даже бывать под гипнозом.

Людмила Шкленник, заведующая складом мужской одежды киностудии «Беларусьфильм»:

Да, вот это костюмчик главного героя. Вот, мы сохранили с этого главного героя кепочку его и пиджак. Рубашка, увы, не сохранилась.

Это такой, какой он есть, какой он был. Знаете, во время Великой Отечественной войны не было новых вещей: что находили, перешивали, то и надевали на себя.

«Беларусьфильм» одевал на съемки и бригады партизан, и отряды СС. Кстати, с немцами было сложнее. Каждый шеврон и пуговица должны были соответствовать реальности.

Дмитрий Капустин, кладовщик склада военной одежды киностудии «Беларусьфильм»:

У немцев сложнее. Они, знаете, у них настолько все менялось и они настолько скрупулезно подходили к одежде… Очень много у них мелочей – вот у них где-то, допустим, шеврон вот до такого года – он такой, после такого года – он такой. А когда…