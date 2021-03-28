«Работают 14 бригад». Рассказываем, как в Могилёве ремонтируют дороги

В программе «Неделя» на СТВ рассказали, какими же будут белорусские дороги в ближайшие пять лет. Репортаж Оксаны Семашко.

Новости Беларуси. С таянием снега в Беларуси стали очевидны и дорожные проблемы на крупных магистралях и в городских дворах. В 2021 году в столице к ремонту дорог коммунальные службы приступили еще в феврале, а в целом по стране головную боль с асфальтированием должны «вылечить» до 1 мая. Но это текущее.

В Могилеве вместе со снегом начал таять и асфальт. Если прошлогодняя еврозима дороги восточного региона пощадила, то в этом морозном сезоне с перепадами температур отыгралась по полной программе. Больше досталось частному сектору.

Житель Самохваловичей пожаловался на плохие дороги. О том, что ответили ремонтники, читайте здесь .

Андрей Климов, директор дорожно-мостового предприятия Могилева:

Сегодня в Могилеве работают 14 бригад, которые устраняют критическую ямочность. Это не только бригады дорожно-мостового предприятия. Также подключились бригады дорожников, других коммунальных организаций Могилева.

Дождались своего часа машины «Тайфун». Они ускоряют ремонт в несколько раз. Помимо пломбирования дырявых дорог в Могилеве в свеженький асфальт планируют облачить, например, мост на улице Королева.

В Витебске после зимы, похоже, использовали самые суровые методы укладки асфальта. Дорожный рабочий прямо из кузова грузовика бросает в ямы с водой щебень.