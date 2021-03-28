«Внедряем новые технологии». В Беларуси предложили решение, которое предупреждает о деформации мостов
Новости Беларуси. С таянием снега в Беларуси стали очевидны дорожные проблемы на крупных магистралях и в городских дворах. В 2021 году в столице к ремонту дорог коммунальные службы приступили еще в феврале, а в целом по стране головную боль с асфальтированием должны «вылечить» до 1 мая. Но это текущее.
В программе «Неделя» на СТВ рассказали, какими же будут белорусские дороги в ближайшие пять лет. Репортаж Оксаны Семашко.
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После зимы прохудились и мосты. В районе проспекта Жукова автомобили и общественный транспорт в буквальном смысле скачут по выбоинам. Водители вынуждены их объезжать, и это может спровоцировать аварии. Оно и понятно. Самому мосту уже около 30 лет, поэтому в планах на ближайшие годы здесь капремонт с модернизацией.
Тем временем в «БелдорНИИ» предлагают сразу несколько новых инновационных решений, которые предупреждают деформационные швы, повышают плавность проезда и, соответственно, уменьшают затраты на обслуживание сооружений.
Михаил Берестевич, заместитель директора Белорусского дорожного научно-исследовательского института:
Активно мы по стране занимаемся внедрением новых технологий, таких как системы мониторинга, то есть это, грубо говоря, ставятся датчики на пролетные строения сооружений, которые позволяют в режиме онлайн наблюдать за деформациями конструкций. Если проезжает автомобиль, происходит какой-то прогиб, деформация минимальная. И это мы видим у нас на мониторе.
Всего в нашей стране больше 5000 мостов. К каждому индивидуальный подход. По нормативным требованиям ремонт верхнего слоя асфальтобетонного покрытия должен проходить не реже, чем раз в семь лет. А нижний «гидроизоляционный ковер» – раз в 15. В Минтрансе уже приступили к реализации госпрограммы. В ближайшие пять лет лоск наведут на дорогах и мостах, которые особенно требуют внимания.
Сергей Леончик, начальник управления развития автомобильных дорог Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси:
Предусмотрено строительство обходов населенных пунктов Мира, Витебска, Могилева. Ведется разработка проекта по реконструкции автомобильной дороги Р46 на участке Лепель-Полоцк. Также в этот проект будет включено строительство обхода Полоцка. Этот проект мы будем реализовывать с Азиатским банком инфраструктурных инвестиций.
Кроме того, будут активнее развивать придорожный сервис. А это значит, что его услуги станут качественнее, а возможностей для потребителей будет больше.
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