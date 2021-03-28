«Внедряем новые технологии». В Беларуси предложили решение, которое предупреждает о деформации мостов

Новости Беларуси. С таянием снега в Беларуси стали очевидны дорожные проблемы на крупных магистралях и в городских дворах. В 2021 году в столице к ремонту дорог коммунальные службы приступили еще в феврале, а в целом по стране головную боль с асфальтированием должны «вылечить» до 1 мая. Но это текущее.

В программе «Неделя» на СТВ рассказали, какими же будут белорусские дороги в ближайшие пять лет. Репортаж Оксаны Семашко.

«Надо немного потерпеть». Когда в Минске закончат ремонт дорог?

После зимы прохудились и мосты. В районе проспекта Жукова автомобили и общественный транспорт в буквальном смысле скачут по выбоинам. Водители вынуждены их объезжать, и это может спровоцировать аварии. Оно и понятно. Самому мосту уже около 30 лет, поэтому в планах на ближайшие годы здесь капремонт с модернизацией.

Тем временем в «БелдорНИИ» предлагают сразу несколько новых инновационных решений, которые предупреждают деформационные швы, повышают плавность проезда и, соответственно, уменьшают затраты на обслуживание сооружений.