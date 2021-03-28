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«Надо немного потерпеть». Когда в Минске закончат ремонт дорог?

28 марта 2021 18:55
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Новости Беларуси. С таянием снега в Беларуси стали очевидны дорожные проблемы на крупных магистралях и в городских дворах. В 2021 году в столице к ремонту дорог коммунальные службы приступили еще в феврале, а в целом по стране головную боль с асфальтированием должны «вылечить» до 1 мая. Но это текущее.

В программе «Неделя» на СТВ рассказали, какими же будут белорусские дороги в ближайшие пять лет. Репортаж Оксаны Семашко.

В столичном Уручье возле станции метро магистраль тоже с нетерпением ждет ямочного ремонта. Вернее, автомобилисты, которые вынуждены молиться за свои подвески.

А вот на переулке Монтажников и вовсе утопают в грязи и воде. Да что там улицы – проспекты дают трещину. На Притыцкого наводят порядок.

«Надо немного потерпеть». Когда в Минске закончат ремонт дорог?-1

Василий Свирков, мастер управления «Центр» ГПО «Горремавтодор Мингорисполкома»:
Укладывается литая горячая смесь. Ее доставляет постоянно завод. Он работает круглосуточно, поэтому работы ведутся непрерывно.

Три десятка бригад и 200 единиц техники. Именно такое число сил брошено, чтобы навести порядок на столичных дорогах. К финишу ремонтных работ обещают прийти к маю.

«Надо немного потерпеть». Когда в Минске закончат ремонт дорог?-4

Артем Ганчар, главный инженер управления «Центр» ГПО «Горремавтодор Мингорисполкома»:
Хочется извиниться перед гражданами за работу в ночное время: где-то шум, неудобства. Перед автовладельцами – в дневное время. Необходимо немножно потерпеть.

# Автодороги Беларуси # общество # Василий Свирков # Артем Ганчар # Оксана Семашко # Фотофакт

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