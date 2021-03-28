«Надо немного потерпеть». Когда в Минске закончат ремонт дорог?

Новости Беларуси. С таянием снега в Беларуси стали очевидны дорожные проблемы на крупных магистралях и в городских дворах. В 2021 году в столице к ремонту дорог коммунальные службы приступили еще в феврале, а в целом по стране головную боль с асфальтированием должны «вылечить» до 1 мая. Но это текущее.

В программе «Неделя» на СТВ рассказали, какими же будут белорусские дороги в ближайшие пять лет. Репортаж Оксаны Семашко.

В столичном Уручье возле станции метро магистраль тоже с нетерпением ждет ямочного ремонта. Вернее, автомобилисты, которые вынуждены молиться за свои подвески.

А вот на переулке Монтажников и вовсе утопают в грязи и воде. Да что там улицы – проспекты дают трещину. На Притыцкого наводят порядок.