«Песня отражает меня как личность». Певица Диана Павлюченко о Чемпионате Республики Беларусь по вокалу

Диана Павлюченко, певица:

Хочется отметить, что это достаточно масштабный фестиваль, потому что большое количество участников соревновалось. Песня была на белорусском языке, называется «Няма нічога каштоўнее». Песня достаточно чувственная, отражает меня как личность. Я человек, который очень любит белорусскую культуру, как и творчество, я вдохновляюсь белорусскими артистами. Песню я писала в соавторстве с Екатериной Башаримовой, это педагог по вокалу из Могилева, которая написала мне текст песни, совместно мы написали музыку.

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