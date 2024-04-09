«Песня отражает меня как личность». Певица Диана Павлюченко о Чемпионате Республики Беларусь по вокалу

В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Диана Павлюченко, певица.
Екатерина Яцкевич, ведущая:
Мы знаем, что вы заняли второе место в Чемпионате Республики Беларусь по вокалу. Расскажите об этом соревновании.
В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Диана Павлюченко, певица.
Екатерина Яцкевич, ведущая:
Мы знаем, что вы заняли второе место в Чемпионате Республики Беларусь по вокалу. Расскажите об этом соревновании.
Диана Павлюченко, певица:
Хочется отметить, что это достаточно масштабный фестиваль, потому что большое количество участников соревновалось. Песня была на белорусском языке, называется «Няма нічога каштоўнее». Песня достаточно чувственная, отражает меня как личность. Я человек, который очень любит белорусскую культуру, как и творчество, я вдохновляюсь белорусскими артистами. Песню я писала в соавторстве с Екатериной Башаримовой, это педагог по вокалу из Могилева, которая написала мне текст песни, совместно мы написали музыку.
Подробности в видео.