ЦИК зарегистрировала избранных членов Совета Республики 8-го созыва

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала избранных членов Совета Республики 8-го созыва. Итоги выборов подвели 9 апреля на заседании ЦИК, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Центральная избирательная комиссия зарегистрировала избранных членов Совета Республики 8-го созыва. Итоги выборов подвели 9 апреля на заседании ЦИК, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Из 56 человек, избранных в новый состав Совета Республики, 15 продолжат парламентскую деятельность. Таким образом, преемственность обеспечена. В целом 8-й созыв, по мнению председателя ЦИК, объединил лучших представителей всех регионов страны, людей, которые не понаслышке знают жизнь и умеют решать поставленные задачи. Все они представляют разные сферы: образование, здравоохранение, промышленность, многие имеют опыт работы на госслужбе. Среди избранных сенаторов 31 человек имеет госнаграды, восемь – ученую степень либо ученое звание. Кроме этого 17 – партийцы. В ходе проведения выборов у представителей Центральной избирательной комиссии замечаний не было. Процедуры по избранию соответствовали белорусскому законодательству.
Таким образом, процесс формирования парламента в соответствии с обновленной Конституцией можно считать завершенным. Уже в эту пятницу, 12 апреля, пройдет первая сессия Совета Республики восьмого созыва.
Игорь Карпенко, председатель Центральной избирательной комиссии Беларуси:
Раскачиваться некогда, идет процесс формирования Всебелорусского народного собрания. Завершаются выборы от ряда субъектов, тех, кто наделен полномочиями избирать делегатов ВНС. Все идет достаточно демократично, мы видим, что и в прессе много публикаций, достаточно гласно проходит этот процесс. Субъекты гражданского общества на своих съездах избирают делегатов ВНС, на сессиях областных Советов депутатов также идут выборы.
Выдвижение кандидатов в делегаты Всебелорусского народного собрания продолжается. Предельная численность составит 1 200 человек. Из них 290 будут избраны от местных Советов депутатов, 400 от структур гражданского общества. Итоги выборов делегатов ВНС подведут 16 апреля. А уже 24 числа новый состав приступит к своим обязанностям.