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ЦИК зарегистрировала избранных членов Совета Республики 8-го созыва

09 апреля 2024 10:38
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Центральная избирательная комиссия зарегистрировала избранных членов Совета Республики 8-го созыва. Итоги выборов подвели 9 апреля на заседании ЦИК, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ЦИК зарегистрировала избранных членов Совета Республики 8-го созыва-1

Из 56 человек, избранных в новый состав Совета Республики, 15 продолжат парламентскую деятельность. Таким образом, преемственность обеспечена. В целом 8-й созыв, по мнению председателя ЦИК, объединил лучших представителей всех регионов страны, людей, которые не понаслышке знают жизнь и умеют решать поставленные задачи. Все они представляют разные сферы: образование, здравоохранение, промышленность, многие имеют опыт работы на госслужбе. Среди избранных сенаторов 31 человек имеет госнаграды, восемь – ученую степень либо ученое звание. Кроме этого 17 – партийцы. В ходе проведения выборов у представителей Центральной избирательной комиссии замечаний не было. Процедуры по избранию соответствовали белорусскому законодательству.

Таким образом, процесс формирования парламента в соответствии с обновленной Конституцией можно считать завершенным. Уже в эту пятницу, 12 апреля, пройдет первая сессия Совета Республики восьмого созыва.

ЦИК зарегистрировала избранных членов Совета Республики 8-го созыва-4

Игорь Карпенко, председатель Центральной избирательной комиссии Беларуси:
Раскачиваться некогда, идет процесс формирования Всебелорусского народного собрания. Завершаются выборы от ряда субъектов, тех, кто наделен полномочиями избирать делегатов ВНС. Все идет достаточно демократично, мы видим, что и в прессе много публикаций, достаточно гласно проходит этот процесс. Субъекты гражданского общества на своих съездах избирают делегатов ВНС, на сессиях областных Советов депутатов также идут выборы.

ЦИК зарегистрировала избранных членов Совета Республики 8-го созыва-7

Выдвижение кандидатов в делегаты Всебелорусского народного собрания продолжается. Предельная численность составит 1 200 человек. Из них 290 будут избраны от местных Советов депутатов, 400 от структур гражданского общества. Итоги выборов делегатов ВНС подведут 16 апреля. А уже 24 числа новый состав приступит к своим обязанностям.

# Выборы в Беларуси # общество

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