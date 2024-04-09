ЦИК зарегистрировала избранных членов Совета Республики 8-го созыва

Из 56 человек, избранных в новый состав Совета Республики, 15 продолжат парламентскую деятельность. Таким образом, преемственность обеспечена. В целом 8-й созыв, по мнению председателя ЦИК, объединил лучших представителей всех регионов страны, людей, которые не понаслышке знают жизнь и умеют решать поставленные задачи. Все они представляют разные сферы: образование, здравоохранение, промышленность, многие имеют опыт работы на госслужбе. Среди избранных сенаторов 31 человек имеет госнаграды, восемь – ученую степень либо ученое звание. Кроме этого 17 – партийцы. В ходе проведения выборов у представителей Центральной избирательной комиссии замечаний не было. Процедуры по избранию соответствовали белорусскому законодательству.

Таким образом, процесс формирования парламента в соответствии с обновленной Конституцией можно считать завершенным. Уже в эту пятницу, 12 апреля, пройдет первая сессия Совета Республики восьмого созыва.