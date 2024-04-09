Популярный чай попал под запрет в Беларуси. Вот в чем причина

В ходе санитарного надзора в Беларуси были установлены факты нарушений в пищевой продукции, в том числе и в различных видах чая, выпускаемых ООО «ОРИМИ». Об этом сообщает Минздрав Беларуси в Telegram-канале.

Уточняется, что продукция не отвечает требованиям по микробиологическим показателям. В этой связи она была не допущена к реализации на внутреннем рынке страны.

В настоящий момент компания-производитель проводит корректировочные меры для подтверждения безопасности продукции. После представления доказательств ограничения могут быть сняты.