Форум патриотических сил к 30-летию института президентства в Беларуси прошёл в Минске
Форум патриотических сил к 30-летию института президентства в Беларуси прошел в Минске. Во Дворце спорта собрались более 8 тысяч зрителей. Белорусы приехали со всех уголков страны. Это те, кому небезразлично будущее нашего государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
20 июля 1994 года состоялась первая инаугурация Президента Беларуси Александра Лукашенко. Спустя 30 лет место проведения форума выбрано не случайно: во Дворце спорта состоялось событие, которое во многом повлияло на развитие страны. Именно на этой площадке проходило заседания первого Всебелорусского народного собрания. Подобная инициатива не имела аналогов.
Лариса Федосеева, заместитель начальника управления по образованию администрации Ленинского района:
Каждый день, который мы проводим у себя на Родине, сравнивая с теми процессами, которые идут за границей, видим, что наша жизнь становится лучше и интереснее, красивее. Наши дети растут в безопасности, в надежном государстве, которое придерживается традиционных ценностей и ведет в светлое будущее всю нашу страну.
Форум патриотических сил – хорошая возможность обсудить достижения страны за годы суверенного пути. Ведь за свою 30-летнюю историю институт президентства стал константой системы госуправления как в центре, так и на местах. Именно он гарантирует заботу о гражданах нашей страны через устойчивость государственного развития, генерацию новых экономических и социальных проектов, выверенную политику в отношении центра и регионов. Спикеры форума не только говорили о достижениях нашего государства, но и о единстве белорусского народа, разрушить которое невозможно.
Артем Лопатин, член Молодежного совета при Гомельском областном Совете депутатов:
Делается акцент на молодежь, на молодежную политику. Молодежь сейчас включена во все аспекты политической жизни страны. Мы видим это на Всебелорусском народном собрании, что молодежь берут в помощники депутатов. Казалось бы, такая большая ответственность, но уже готовы сейчас давать опыт. Помимо этого, во всех областях и в нашей Гомельской области были созданы различные советы молодежи. Это и в районных советах, и областном Совете депутатов.
Форум патриотических сил – это встреча единомышленников, которая призвана придать импульс еще большему развитию общества.