Форум патриотических сил к 30-летию института президентства в Беларуси прошёл в Минске

Форум патриотических сил к 30-летию института президентства в Беларуси прошел в Минске. Во Дворце спорта собрались более 8 тысяч зрителей. Белорусы приехали со всех уголков страны. Это те, кому небезразлично будущее нашего государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

20 июля 1994 года состоялась первая инаугурация Президента Беларуси Александра Лукашенко. Спустя 30 лет место проведения форума выбрано не случайно: во Дворце спорта состоялось событие, которое во многом повлияло на развитие страны. Именно на этой площадке проходило заседания первого Всебелорусского народного собрания. Подобная инициатива не имела аналогов.

Л ариса Ф едосеева, заместитель начальника управления по образованию администрации Л енинского района: Каждый день, который мы проводим у себя на Родине, сравнивая с теми процессами, которые идут за границей, видим, что наша жизнь становится лучше и интереснее, красивее. Наши дети растут в безопасности, в надежном государстве, которое придерживается традиционных ценностей и ведет в светлое будущее всю нашу страну.

Форум патриотических сил – хорошая возможность обсудить достижения страны за годы суверенного пути. Ведь за свою 30-летнюю историю институт президентства стал константой системы госуправления как в центре, так и на местах. Именно он гарантирует заботу о гражданах нашей страны через устойчивость государственного развития, генерацию новых экономических и социальных проектов, выверенную политику в отношении центра и регионов. Спикеры форума не только говорили о достижениях нашего государства, но и о единстве белорусского народа, разрушить которое невозможно.

Артем Лопатин, член Молодежного совета при Гомельском областном Совете депутатов:

Делается акцент на молодежь, на молодежную политику. Молодежь сейчас включена во все аспекты политической жизни страны. Мы видим это на Всебелорусском народном собрании, что молодежь берут в помощники депутатов. Казалось бы, такая большая ответственность, но уже готовы сейчас давать опыт. Помимо этого, во всех областях и в нашей Гомельской области были созданы различные советы молодежи. Это и в районных советах, и областном Совете депутатов.

Форум патриотических сил – это встреча единомышленников, которая призвана придать импульс еще большему развитию общества.