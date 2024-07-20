Премьера у Солодухи – новая песня на белорусском! Сняли живое выступление артиста

В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – заслуженный артист Республики Беларусь Александр Солодуха. Ольга Бурлакова, ведущая:

Вы символ радости и оптимизма. Как вам это удается? Может быть, секрет какой-то есть?

Александр Солодуха, заслуженный артист Республики Беларусь:

Все очень просто, да. Улыбка 24 часа в сутки. От момента просыпания до отбоя. Другого пути нет. Дмитрий Потапович, ведущий:

«Славянский базар». Не первый раз участвуете. Настоящая звезда. Как прошел в этом году этот фестиваль?