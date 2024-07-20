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Премьера у Солодухи – новая песня на белорусском! Сняли живое выступление артиста

20 июля 2024 14:00
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В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – заслуженный артист Республики Беларусь Александр Солодуха.

Ольга Бурлакова, ведущая:
Вы символ радости и оптимизма. Как вам это удается? Может быть, секрет какой-то есть?

Премьера у Солодухи – новая песня на белорусском! Сняли живое выступление артиста-1

Александр Солодуха, заслуженный артист Республики Беларусь:
Все очень просто, да. Улыбка 24 часа в сутки. От момента просыпания до отбоя. Другого пути нет.

Дмитрий Потапович, ведущий:
«Славянский базар». Не первый раз участвуете. Настоящая звезда. Как прошел в этом году этот фестиваль?

Премьера у Солодухи – новая песня на белорусском! Сняли живое выступление артиста-4

Александр Солодуха:
Хочу сказать еще раз огромное спасибо вашему каналу, что пригласили и накануне «Славянского базара» в ток-шоу «Точки над i». И вот сегодня мы у вас в «Новом утре». Я повторюсь, мне очень, конечно, было приятно, что я был приглашен. Открытие концерта делала режиссерская постановочная команда Михаила Гуцериева, Москва. Наше Министерство культуры Республики Беларусь рекомендовало ряд артистов, а они уже выбирали, определялись, с какой песни, в каком месте концерта. Конечно, место было потрясающе, если смотрели.

Александр Буйнов, потом пела девушка молодая, потом Александр Солодуха, потом Аня Лорак, потом Григорий Лепс, Олег Газманов. И закрывали финальные песни все артисты белорусские, и российские, и украинские. Компания отлично добралась. Люся Чеботина, вспомнил, после Саши Буйнова была. Повторюсь, что был на первом «Славянском базаре». Это был 1992 год.

Подробности в видео.

# Белорусская музыка # общество # Александр Солодуха

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