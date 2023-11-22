Не дожидаясь зимы. Сотрудники ГАИ рекомендуют уже менять летние шины на зимние

Новости Беларуси. Сотрудники ГАИ рекомендуют сменить летние шины на зимний комплект уже сейчас и не дожидаться начала зимы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

По правилам дорожного движения, переобуть машину нужно не позже 1 декабря. Однако погодные условия уже вносят свои коррективы. Среднесуточная температура постепенно снижается, на дорогах образуется гололедица. При этом летняя резина становится жесткой, теряет свои сцепные свойства, поэтому увеличивается риск уйти в занос. Также дорожная милиция советует сменить стиль вождения на более спокойный, внимательно соблюдать скоростной режим, держать более безопасную дистанцию.

Денис Ливанович, заместитель начальника УГАИ ГУВД Мингорисполкома:

Быть внимательным при проезде пешеходных переходов, на регулируемых перекрестках, в том числе на закруглениях дороги, так как транспортное средство при маневрировании, особенно с нарушением скоростных режимов, – в такую погоду чревато возникновением аварийно опасных ситуаций. Требования регламентированы также по обязательному остаточному протектору зимней резины, это не менее 4 миллиметров для легковых, грузопассажирских свыше 3,5 тонны и автобусов до 5 тонн.

За несоблюдение ПДД автолюбителям грозит административная ответственность. Штраф – 37 рублей. При повторном нарушении в течение года – до 185 рублей.