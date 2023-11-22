Победителей и призёров выставочного проекта на Кургане Славы наградили в Миноблисполкоме

Колорит и своеобразие регионов. Победителей и призеров выставочного проекта на Кургане Славы отметили в Минске, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Напомним, летом на площадке возле мемориального комплекса все районы, организации и предприятия презентовали себя – работали выставки и интерактивные площадки. А гости знакомились с историей и традициями, работал город ремесленников, можно было продегустировать блюда белорусской кухни. По итогам третьего сезона выставочного проекта победителем стал комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Миноблисполкома. Второе место поделили Воложинский и Слуцкий районы. Третье – у Несвижского, как и у главного управления по здравоохранению Мнноблисполкома.

Зарина Бова, первый заместитель председателя комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Миноблисполкома:

Была представлена выставочная экспозиция, предоставлена дегустация белорусской народной кухни. Присутствовал ансамбль «Маме нравится», который зажег публику и вовлек ее в свое мероприятие.

Иван Маркевич, заместитель председателя Миноблисполкома:

Это место надо как-то оживить, эту память, чтобы она была не только у людей старшего поколения, но и передавалась молодому поколению. Облисполкомом было принято решение проводить такие выставки выходного дня. И я считаю, что на протяжении трех лет мы эту работу, выставки проводим и у нас это все получилось. В этом во всем большая заслуга наших предприятий, коллективов, управлений, комитетов.