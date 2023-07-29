Привлечь удачу, богатство и любовь. Могут ли татуировки изменить жизнь человека?

Татуировки захватили мир – это факт. Из атрибута маргиналов они превратились в настоящее искусство. Их носят люди всех возрастов, профессий и национальностей. О том, что движет теми, кто разрисовывает свои тела, и на что они готовы пойти, чтобы выделиться из толпы, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

О смысле хочется поговорить поподробнее. Некоторые, как утверждают психологи, набивают татуировку в надежде привлечь удачу, богатство, любовь. Это могут быть какие-то сакральные фразы, которые потом могут изменить жизнь человека, и зачастую так и происходит. Александра, что это – эффект плацебо, самовнушение или татуировки действительно могут так работать?

Александра Магирани, психолог:

Конечно же нет. Дело не в татуировке, а в том, куда свое внимание направляет человек. Внимание – это мысль. То есть то, как он думает, туда он направляет внимание. Наталья Надольская:

Даже я слышала от людей, которые делали татуировки со смыслом, что действительно их жизнь потом менялась в соответствии с тем смыслом, который был заложен в этой татуировке. Что это – самовнушение? Александра Магирани:

Я считаю, что да. Я не верю в то, что благодаря татуировке изменится моя жизнь.