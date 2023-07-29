Привлечь удачу, богатство и любовь. Могут ли татуировки изменить жизнь человека?
Татуировки захватили мир – это факт. Из атрибута маргиналов они превратились в настоящее искусство. Их носят люди всех возрастов, профессий и национальностей. О том, что движет теми, кто разрисовывает свои тела, и на что они готовы пойти, чтобы выделиться из толпы, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
О смысле хочется поговорить поподробнее. Некоторые, как утверждают психологи, набивают татуировку в надежде привлечь удачу, богатство, любовь. Это могут быть какие-то сакральные фразы, которые потом могут изменить жизнь человека, и зачастую так и происходит. Александра, что это – эффект плацебо, самовнушение или татуировки действительно могут так работать?
Александра Магирани, психолог:
Конечно же нет. Дело не в татуировке, а в том, куда свое внимание направляет человек. Внимание – это мысль. То есть то, как он думает, туда он направляет внимание.
Наталья Надольская:
Даже я слышала от людей, которые делали татуировки со смыслом, что действительно их жизнь потом менялась в соответствии с тем смыслом, который был заложен в этой татуировке. Что это – самовнушение?
Александра Магирани:
Я считаю, что да. Я не верю в то, что благодаря татуировке изменится моя жизнь.
Денис Варламов, считает, что татуировки изменили его жизнь:
Я на самом деле скажу так: то, что есть еще такие взгляды, что набивая у себя на теле какую-то татуировку, у тебя также она отображается где-то у духа. У твоего духа где-то наверху, то есть там, где у тебя вторая жизнь, считайте.
Сергей Парчевский, ведущий ток-шоу:
Отец Виталий, прокомментируйте.
Наталья Надольская:
По поводу духа – отображается ли татуировка где-то там, наверху, в ментальном теле?