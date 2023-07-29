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Обещают фееричное шоу! Готов ли Минск к II Играм стран СНГ? Анонс «Большого города»

29 июля 2023 08:11
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Новости Беларуси. II Игры стран СНГ в Беларуси. Ровно через неделю на «Минск-Арене» состоится торжественное открытие II Игр стран СНГ. Организаторы обещают фееричное шоу с огромным количеством зрителей. Детали пока держатся в секрете. Спортивный праздник будет проходить в Беларуси до середины августа.

О том, как столица готовилась к мультифоруму, рассказали гости ток-шоу «Большой город». Смотрите в воскресенье, 30 июля, в 10:00 на СТВ.

Минск – спортивная столица стран СНГ. Ответственность и преимущества проведения августовского мультифорума.

Обещают фееричное шоу! Готов ли Минск к II Играм стран СНГ? Анонс «Большого города»-1

Город Минск богат на традиции в проведении больших международных мероприятий.

Арены готовы, спортсмены заряжены, готовность и статус объектов не вызывают сомнения.

Обещают фееричное шоу! Готов ли Минск к II Играм стран СНГ? Анонс «Большого города»-4

Ни в одной стране мира нет такого крытого корта, где можно разместить шесть баскетбольных площадок 3х3.

Как Минск подготовился к приему многочисленных гостей: от безопасности до развлечений.

Обещают фееричное шоу! Готов ли Минск к II Играм стран СНГ? Анонс «Большого города»-7

Гостиницы категорий 2-3 звезды практически уже все полностью забронированы, 4-5 звезд – наполовину, чуть больше половины уже тоже забронированы.

Минск заговорит на десятках иностранных языков в городе, где спорт вне политики.

Обещают фееричное шоу! Готов ли Минск к II Играм стран СНГ? Анонс «Большого города»-10

И для этого мне даже придется вспомнить английский. Ну что, let’s try!

Обещают фееричное шоу! Готов ли Минск к II Играм стран СНГ? Анонс «Большого города»-13

Очень холодно! Вы видите, как я тепло одет. Но это лучше, чем жара.

И имидж белорусских участников в лучших моделях спортивной одежды.

Екатерина Забенько, СТВ:
И лекала, и сшито все замечательно, и цвета подобраны великолепно. И наш любимый белорусский флаг.

Обещают фееричное шоу! Готов ли Минск к II Играм стран СНГ? Анонс «Большого города»-16

Ток-шоу «Большой город». В ожидании яркой игры с характером Рысика. Смотрите в воскресенье в 10:00.

# Игры стран СНГ # общество # Екатерина Забенько # Фотофакт

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