В БГПУ объявили дополнительный набор абитуриентов на бюджет. Вакантны 23 места

Новости Беларуси. Белорусский государственный педагогический университет объявил дополнительный набор на бюджет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Вакантными остаются 23 места на физико-математическом факультете.
Новости Беларуси. Белорусский государственный педагогический университет объявил дополнительный набор на бюджет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Вакантными остаются 23 места на физико-математическом факультете.
Документы начали принимать сегодня, 29 июля. Абитуриентов ждут с 9 до 18 часов во все дни, за исключением воскресенья, вплоть по 6 августа. Компетенции выпускников факультета дают им возможность работать преподавателями математики, физики и информатики не только в школах, гимназиях, лицеях и колледжах, но также и в вузах. Востребованы любители точных наук в государственных учреждениях и на предприятиях.