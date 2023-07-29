В БГПУ объявили дополнительный набор абитуриентов на бюджет. Вакантны 23 места

Документы начали принимать сегодня, 29 июля. Абитуриентов ждут с 9 до 18 часов во все дни, за исключением воскресенья, вплоть по 6 августа. Компетенции выпускников факультета дают им возможность работать преподавателями математики, физики и информатики не только в школах, гимназиях, лицеях и колледжах, но также и в вузах. Востребованы любители точных наук в государственных учреждениях и на предприятиях.