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В БГПУ объявили дополнительный набор абитуриентов на бюджет. Вакантны 23 места

29 июля 2023 08:20
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Новости Беларуси. Белорусский государственный педагогический университет объявил дополнительный набор на бюджет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вакантными остаются 23 места на физико-математическом факультете.

В БГПУ объявили дополнительный набор абитуриентов на бюджет. Вакантны 23 места-1

Документы начали принимать сегодня, 29 июля. Абитуриентов ждут с 9 до 18 часов во все дни, за исключением воскресенья, вплоть по 6 августа. Компетенции выпускников факультета дают им возможность работать преподавателями математики, физики и информатики не только в школах, гимназиях, лицеях и колледжах, но также и в вузах. Востребованы любители точных наук в государственных учреждениях и на предприятиях.

# Вступительная кампания # общество # Фотофакт

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