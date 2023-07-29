Дева Мария, кресты и Иисус. Как часто белорусы делают татуировки религиозной тематики?
Татуировки захватили мир – это факт. Из атрибута маргиналов они превратились в настоящее искусство. Их носят люди всех возрастов, профессий и национальностей. О том, что движет теми, кто разрисовывает свои тела, и на что они готовы пойти, чтобы выделиться из толпы, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Сергей Парчевский, ведущий ток-шоу:
Часто ли к вам приходят за религиозными татуировками?
Александр Марушко, мастер тату:
Да, часто бывает такое. Они вкладывают смысл.
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Что набивают, расскажите. Нам нужны прямо конкретные примеры, случаи.
Александр Марушко:
Очень часто делают Деву Марию, кресты, понятно, и Иисуса. Это самая, наверное, популярная татуировка – делают Иисуса.
Наталья Надольская:
Я очень стесняюсь, хочу спросить про места, на которых наносят татуировки религиозной тематики.
Александр Марушко:
Чаще всего на предплечье. По поводу Иисуса – здесь чаще всего. То есть в основном это портрет его с венком терновым, кто-то делает еще с кровью.
Наталья Надольская:
Вы можете сказать о той категории лиц, которые делают эти татуировки религиозной тематики? Они кто – банковские служащие или действительно с криминальным прошлым?
Александр Марушко:
Абсолютно разные люди. Даже могут быть сотрудники органов, могут быть банковские работники, могут быть с темным прошлым.
Сергей Парчевский:
По вашему ощущению религиозный символ на теле человека – это все-таки желание в каком-то смысле себя связать с Христом или проявление желания просто сделать что-то красивое?
Александр Марушко:
Чаще всего несут смысл, связь именно с церковью либо с каким-то событием, которое хотят увековечить. Чаще всего это какие-то плохие события в жизни.
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