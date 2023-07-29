Дева Мария, кресты и Иисус. Как часто белорусы делают татуировки религиозной тематики?

Татуировки захватили мир – это факт. Из атрибута маргиналов они превратились в настоящее искусство. Их носят люди всех возрастов, профессий и национальностей. О том, что движет теми, кто разрисовывает свои тела, и на что они готовы пойти, чтобы выделиться из толпы, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Сергей Парчевский, ведущий ток-шоу:

Часто ли к вам приходят за религиозными татуировками?

Александр Марушко, мастер тату:

Да, часто бывает такое. Они вкладывают смысл. Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Что набивают, расскажите. Нам нужны прямо конкретные примеры, случаи. Александр Марушко:

Очень часто делают Деву Марию, кресты, понятно, и Иисуса. Это самая, наверное, популярная татуировка – делают Иисуса. Наталья Надольская:

Я очень стесняюсь, хочу спросить про места, на которых наносят татуировки религиозной тематики. Александр Марушко:

Чаще всего на предплечье. По поводу Иисуса – здесь чаще всего. То есть в основном это портрет его с венком терновым, кто-то делает еще с кровью.