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Нужно правильно выбирать технику. Как сэкономить электроэнергию?

15 апреля 2022 13:58
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Сделать домашнее хозяйство более экологичным просто. Правильная организация освещения дома – заветный ключ к разумному потреблению электричества.

Нужно правильно выбирать технику. Как сэкономить электроэнергию?-1

Дмитрий Скворцов, начальник Минского городского управления по надзору за рациональным использованием топливно-энергетических ресурсов:
При использовании обычной лампочки накаливания в 60 Вт при среднем использовании 4 часа в день, за год на оплату электроэнергии уйдет порядка 17 рублей. Если это будет светодиодная лампочка, то на оплату электроэнергии вы затратите только 3 рубля. Лампа накаливания служит порядка 4 000 часов, а светодиодные лампочки – от 20 000 часов.

Нужно правильно выбирать технику. Как сэкономить электроэнергию?-4

Лайфхак номер два: рациональное использование бытовой техники. При выборе электрочайника обратите внимание, соответствует ли его размер вашим ежедневным потребностям. Слишком объемный будет тратить драгоценные киловатты на подогрев чрезмерного количества воды впустую. В случае уборки лучшей экономией станет полная загрузка стиральной машины.

Дмитрий Скворцов:
Заполненный пылесборник пылесоса увеличивает расход электроэнергии на 40 %. Холодильники надо постоянно размораживать, потому что наледь, которая образуется, увеличивает электроэнергию. Холодильники следует размещать вдали от источников тепла  от радиаторов, плит. Затраты электроэнергии на их работу будут ниже.

Не забывайте устраивать любимым гаджетам тихий час. Выключенные аппараты всегда отсоединяйте от сети питания. Так вы не только спасете семейный бюджет, но и предотвратите возникновение пожара.

Нужно правильно выбирать технику. Как сэкономить электроэнергию?-7

Дмитрий Скворцов:
Выбирать технику более энергоэффективную, смотреть на классы энергоэффективности. Тот же холодильник класса А будет тратить электроэнергии на 20 % больше, чем холодильник класса А+.

Нужно правильно выбирать технику. Как сэкономить электроэнергию?-10

# Электроснабжение # общество # Дмитрий Скворцов # Вероника Макаревич # Фотофакт

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