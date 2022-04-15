Нужно правильно выбирать технику. Как сэкономить электроэнергию?

Сделать домашнее хозяйство более экологичным просто. Правильная организация освещения дома – заветный ключ к разумному потреблению электричества.

Дмитрий Скворцов, начальник Минского городского управления по надзору за рациональным использованием топливно-энергетических ресурсов: При использовании обычной лампочки накаливания в 60 Вт при среднем использовании 4 часа в день, за год на оплату электроэнергии уйдет порядка 17 рублей. Если это будет светодиодная лампочка, то на оплату электроэнергии вы затратите только 3 рубля. Лампа накаливания служит порядка 4 000 часов, а светодиодные лампочки – от 20 000 часов.

Лайфхак номер два: рациональное использование бытовой техники. При выборе электрочайника обратите внимание, соответствует ли его размер вашим ежедневным потребностям. Слишком объемный будет тратить драгоценные киловатты на подогрев чрезмерного количества воды впустую. В случае уборки лучшей экономией станет полная загрузка стиральной машины.

Дмитрий Скворцов:

Заполненный пылесборник пылесоса увеличивает расход электроэнергии на 40 %. Холодильники надо постоянно размораживать, потому что наледь, которая образуется, увеличивает электроэнергию. Холодильники следует размещать вдали от источников тепла – от радиаторов, плит. Затраты электроэнергии на их работу будут ниже.

Не забывайте устраивать любимым гаджетам тихий час. Выключенные аппараты всегда отсоединяйте от сети питания. Так вы не только спасете семейный бюджет, но и предотвратите возникновение пожара.