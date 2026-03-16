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Politico: отчаяние в ЕС из-за вето Венгрии по кредиту Украине достигло апогея

16 марта 2026 14:46
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Politico: отчаяние в ЕС из-за вето Венгрии по кредиту Украине достигло апогея-0

В ЕС возросло отчаяние из-за позиции Венгрии, которая блокирует выделение Украине кредита на 90 млрд евро. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Politico.

На саммите лидеры стран союза заняли более жесткую и конфронтационную позицию по отношению к Будапешту.

Рассматривается возможность привлечения премьер-министра Виктора Орбана к ответственности в Европейском суде за нарушение принципа сотрудничества в ЕС, однако подобные разбирательства могут затянуться на месяцы или годы.

Ранее Венгрия заблокировала кредит и новый пакет санкций ЕС после прекращения транзита российской нефти по трубопроводу «Дружба» через Украину.

Фото: pixabay

# Международная политика

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