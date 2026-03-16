Фермеры Эстонии готовы воевать за свои права. 19 марта они выйдут на массовую акцию протеста, чтобы привлечь внимание правительства к своему бедственному положению, которое возникло благодаря политике властей страны и Брюсселя, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сотни тракторов отправятся на кольцевые дороги и развязки практически всех городов страны, включая Таллин, Тарту и Пярну. Аграрии требуют увеличить финансирование отрасли. Европейская комиссия выделила эстонским сельхозпроизводителям около 550 миллионов евро. Однако правительство планирует перенаправить эти средства на другие цели, в частности закупку вооружений. Если это произойдет, то продовольственная безопасность Эстонии окажется под угрозой.