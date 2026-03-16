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Фермеры Эстонии готовят масштабную акцию протеста

16 марта 2026 13:58
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Фермеры Эстонии готовы воевать за свои права. 19 марта они выйдут на массовую акцию протеста, чтобы привлечь внимание правительства к своему бедственному положению, которое возникло благодаря политике властей страны и Брюсселя, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Фермеры Эстонии готовят масштабную акцию протеста-2

Сотни тракторов отправятся на кольцевые дороги и развязки практически всех городов страны, включая Таллин, Тарту и Пярну. Аграрии требуют увеличить финансирование отрасли. Европейская комиссия выделила эстонским сельхозпроизводителям около 550 миллионов евро. Однако правительство планирует перенаправить эти средства на другие цели, в частности закупку вооружений. Если это произойдет, то продовольственная безопасность Эстонии окажется под угрозой. 

# Протесты

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