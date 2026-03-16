Творческие встречи и литературный перформанс! Минская книжная выставка готовится к открытию

Презентация книжных новинок, творческие встречи и литературный перформанс. XXXIII Минская книжная выставка готовится к открытию. Старт уже завтра, 17 марта. Свои стенды представят более 500 участников из 22 стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Одной из центральных тем станет 35-летие Содружества Независимых Государств. Странам-участницам выделят отдельное выставочное пространство, где будут представлены знаковые издания, фотоснимки культурных объектов и национальные сувениры. Также на выставке ежедневно будут проходить презентации, посвященные каждому государству СНГ. Специально к литературному форуму белорусское издательство выпустило тематическую книгу – сборник произведений отечественных классиков на всех язык Содружества.

Ирина Федорова, заместитель директора издательства «Беларусь»:

Одна из новинок – это наши классики на языках стран Содружества. Якуб Колос, Купала и Богданович. Казалось бы, хрестоматийные вещи, всего три стихотворения. Это не просто подстрочный перевод, это действительно стихи. На наш взгляд, это поможет любителям слова из разных стран почувствовать нашу культуру ближе. Мы покажем то, что мы любим, и это смогут полюбить там, на языке своей литературы.

Кроме масштабного экспонирования, организаторы подготовили насыщенную деловую программу: мастер-классы, презентации, встречи с авторами и интерактивные площадки.