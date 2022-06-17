«Умерли от болезни, голода, холода». Что известно о солдатах, тела которых перезахоронили в Минске?

Новости Беларуси. Память 144 красноармейцев, погибших в годы Великой Отечественной войны, 17 июня увековечили в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Останки узников концлагеря захоронили на кладбище.

Территория рядом с бывшим лагерем смерти «Шталаг-352» сплошь усеяна могилами военнопленных. Одну из них обнаружили воины-поисковики в 2020 году. В ней были найдены и 11 солдатских медальонов. В трех из них сохранились вкладыши с данными бойцов. Имена остальных погибших остались неизвестными.

Александр Лугин, ведущий специалист управления по увековечению памяти защитников Отечества и жертв войн Вооруженных Сил Беларуси:

Эти люди умерли от болезни, голода, холода. Эпидемия тифа была в первую зиму. Это продолжение раскопок 2016 года. Эта траншея достаточно большая. Мы до сих пор не закончили и планируем в сентябре этого года на этом месте продолжать раскопки. Мы надеемся, что еще найдем медальоны или какие-то предметы подписанные, чтобы установить погибших в этом лагере, увеличить список известных имен.

Красноармейцев перезахоронили с воинскими почестями. В последний путь их сопроводили солдаты роты почетного караула и военный оркестр. Память погибших почтили минутой молчания.

Сергей Шкруднев, глава администрации Фрунзенского района Минска:

Для молодого поколения сегодня это урок, чтобы они помнили о том, что должны сберечь мир прежде всего. Чтобы сохранить эту память для последующих поколений. Это должно быть непрерывно. Как только прервется эта память поколений, наступят тяжелые, темные времена. Мы уже видим, что вокруг сносят памятники советским солдатам.