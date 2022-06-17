«Яркие элементы, удобность в ношении». Многодетная мама рассказала, почему обувь «Марко» лучшая

Александра Никифорова, психолог, королева красоты, многодетная мама:

Поход в магазин современной мамы, особенно многодетной, превращается в настоящий стресс, но не в ситуации с «Марко», потому что здесь настолько яркая обувь, что максимально быстро привлекает детское внимание. Для меня как мамы очень важно качество и удобство. Что касается «Марко», одно соответствует другому. И, конечно, стиль.

В летнее время девочкам не обойтись без босоножек, посмотрите, какой ассортимент у «Марко». Как видите, обувь представлена для дошкольников, школьников и подростков. Например, эти дутики, элементы гофры, стеганая обувь сегодня – абсолютный тренд. Я бы даже себе купила и ходила бы с удовольствием. Все элементы исполнены из натуральной кожи, вплоть до стельки. Еще к элементам современной обуви относится утяжеленная подошва, это тоже тренд, но думаю, это ближе девочкам-подросткам. Каждая маленькая кроха мечтает стать принцессой, посмотрите, какая милота. Бантики, стразики, розовые оттенки, какие бусинки. Я обратила внимание, что во многих моделях используются такие элементы, как липучки. Это поможет регулировать по обхвату ножку. И другие элементы, которые помогут комфортно обуть любую модель.

Александра Никифорова:

«Марко» учитывает пожелания всех возрастных групп. Девочки-подростки любят привлечь к себе внимание. Здесь вы можете это сделать благодаря буквенным принтам, графичным цветовым решениям. Я обратила внимание на рельефность обуви.

А вот какие интересные босоножки, они мне напоминают кроссовки. Кроссовочная подошва, яркие элементы, удобность в ношении. Ни для кого не секрет, что в нашей семье настоящий мужской батальон, поэтому как выбрать мужскую пару, я знаю не понаслышке. Конечно, в мужской обуви цветовых решений намного меньше, но все компенсируется за счет ярких нашивок, аппликаций и вставок. Мне нравится, что здесь предусмотрен функционал: и резиночки, и шнуровка, и велькро. Я тщательно слежу за тем, чтобы стопа моих детей формировалась правильно, поэтому в обуви для дошкольников предусмотрен жесткий задник и удобная фиксация. Для мальчиков папы всегда пример для подражания. Поэтому в магазинах «Марко» всегда сможете найти сандалии мини-папа.

Александра Никифорова:

Что общего между детьми и погодой? Их непредсказуемость и капризность. Поэтому я как мама рекомендую в гардеробе ребенка всегда иметь кроссовки, и не одну пару. На жарку погоду в магазине «Марко» вы всегда найдете кроссовочки с элементами сеточки для циркуляции воздуха. На капризную погоду вы здесь найдете кроссовки с более жесткой подошвой. Мальчишки у меня очень активные, любят мяч погонять и в догонялки поиграть, поэтому я для них выбираю кроссовки с легкой и гибкой подошвой. Сегодня мой выбор пал на яркие кроссовки.